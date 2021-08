VIDEO Stare de urgență în New York: Se apropie uraganul Henri

Însoţit de viteze ale vântului de până la 120 km/h, Henri urmează să atingă zonele de coastă duminică, la Long Island, lângă New York, sau în regiunea New England, potrivit Centrului National pentru Uragane (NHC) din Statele Unite, care a confirmat în buletinul său informativ emis sâmbătă la ora locală 23:00 (03:00 GMT duminică) că uraganul se deplasa spre nord cu peste 30 km/h.Deteriorarea condiţiilor meteorologice a condus la întreruperea marelui concert organizat în Central Park, cu acces gratuit, pentru a marca depăşirea celei mai dificile perioade a pandemiei de coronavirus şi "reuniunea" artiştilor cu publicul din New York.Artistul Barry Manilow a fost întrerupt în timpul unei melodii de o voce care le-a solicitat spectatorilor să evacueze zona rapid, dar cu calm. ''We Love NYC: The Homecoming Concert'' a inclus un line-up care a variat de la muzică clasică la rap şi a inclus artişti precum Bruce Springsteen, Andrea Bocelli, The Killers, Patti Smith, Polo G, Filarmonica din New York şi Paul Simon."Henri se deplasează mai rapid. O creştere periculoasă a apelor de coastă, condiţii de uragan şi precipitaţii care duc la inundaţii sunt aşteptate în anumite zone din nord-estul Statelor Unite, seara târziu sau duminică devreme", a avertizat NHC sâmbătă.Sunt prognozate cantităţi de precipitaţii de 7-15 cm în toată regiunea şi de până la 25 cm pe alocuri. Serviciul Naţional de Meteorologie a anunţat sâmbătă seară că, potrivit prognozelor, intensitatea lui Henri se va menţine la nivel de uragan de categoria 1 la momentul la care va atinge zona de uscat. O parte din nord-estul Statelor Unite, inclusiv New York, este vizată de o alertă emisă vineri, înainte de apropierea lui Henri, care ar putea deveni primul uragan din ultimii 30 de ani care loveşte coastele New England."Ultimul uragan care a atins New England datează de pe vremea lui Bob, în 1991", a declarat un purtător de cuvânt de la Agenţia Naţională Oceanică şi Atmosferică (NOAA) din SUA. Uraganul Bob a lăsat în urmă cel puţin 17 persoane pe toată coasta de est.Confruntaţi cu această ameninţare, mai mulţi guvernatori au solicitat populaţiei să rămână prudentă. "Henri ar putea fi primul uragan care loveşte direct Long Island după anii 1980. Pentru newyorkezi: trataţi lucrurile cu seriozitate. Pregătiţi-vă astăzi pentru sosirea furtunii prognozate pentru duminică. Urmăriţi prognoza locală şi rămâneţi în siguranţă", a transmis sâmbătă într-un mesaj pe Twitter guvernatorul New York, Andrew Cuomo, care a declarat că aceste condiţii ar putea să dureze "26 de ore"."Am declarat stare de urgenţă înainte de (sosirea) uraganului Henri", a precizat oficialul, adăugând că 500 de soldaţi ai Gărzii Naţionale au fost mobilizaţi pentru a sprijini operaţiunile de intervenţie la furtună. "Pregătiţi-vă de ploi abundente, vânturi puternice şi pene de curent", le-a mai spus Andrew Cuomo locuitorilor zonelor care ar putea fi afectate, din statul New York.Capitala culturală şi economică a ţării are încă proaspătă în memorie amintirea dureroasă a uraganului Sandy, care a ucis 44 de oameni în oraş în 2012. În Massachusetts, statul în care se află oraşul Boston, guvernatorul Charlie Baker a făcut apel la "toată lumea să evite călătoriile inutile", în special în regiunile de coastă.În acest stat, unde toate plajele şi parcurile au fost închise de sâmbătă până luni inclusiv, uraganul ar putea provoca pene de curent care ar putea afecta 100.000 până la 300.000 de locuitori, au indicat serviciile guvernatorului. (Surse: Agepres , AFP, NBC News