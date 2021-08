Armata SUA a publicat vineri câteva fotografii care arată soldați având grijă de bebeluși afgani și copii mici pe aeroportul din Kabul, unde operațiunile haotice de evacuare au fost criticate intens în Statele Unite.

Într-una din poze, echipat din cap până în picioare, un soldat îi zâmbește unui bebeluș pe care îl ține în brațe încercând să îl calmeze în timpul evacuării de pe Aeroportul Internațional.

Într-o altă imagine, două femei soldat țin câte un copil în brațe, în timp ce o altă fotografie arată un soldat îngenuncheat pentru a da apă unui băiețel.

”Aceasta este America pe care trebuie să o întruchipăm”, a reacționat un parlamentar republican și veteran în Irak, Peter Meijer, scriind pe Twitter că este „foarte mândru” de aceste imagini, relatează AFP.

.@USMC Marines from the 24th Marine Expeditionary Unit and @USNavy Corpsmen with @spmagtf_cr_cc provide fresh water to children at Hamid Karzai International Airport in Kabul, Afghanistan. #HKIA pic.twitter.com/44Drj1I5rL