UE face apel la statele membre să accepte refugiați afgani, promițând sprijin financiar VIDEO

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a îndemnat sâmbătă toate țările, în special țările europene, să primească o parte din refugiații afgani evacuați din Kabul și a asigurat statele membre ale UE că vor face acest lucru cu ajutorul financiar al Europei, relatează AFP.

„Fac apel la toate statele care au participat la misiunile din Afganistan, europeni și alții, să accepte cote de primire suficiente (...) astfel încât, în mod colectiv, să putem veni în ajutorul celor care au nevoie de protecție”, a spus Ursula von der Leyen după o vizită în Spania la centrul de primire pentru angajații afgani ai UE din Kabul.

I am grateful to @sanchezcastejon and @JosepBorrellF for having taken the initiative to coordinate the reception of incoming Afghan EU Delegation staff and their families and for setting up this reception hub. https://t.co/Div1MY6Qqh