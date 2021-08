Angelina Jolie și-a făcut cont pe Instagram pentru a pleda cauza femeilor din Afganistan. Actrița a publicat scrisoarea unei adolescente și a acuzat ”eșecul imposibil de înțeles” al misiunii

Într-o primă postare, Jolie a publicat scrisoarea unei adolescente afgane, relatează BBC . Fata exprimă temerile legate de viitor după ce talibanii au preluat controul asupra țării."Înainte de venirea talibanilor, cu toții aveam drepturi. Acum suntem din nou prizoniere”, se arată în scrisoare.”Chiar în aceste momente, poporul afgan își pierde dreptul de a comunica pe social media și de a se exprima liber”, a scris Angelina Jolie în prima sa postare pe noul ei cont de Instagram care are deja aproape 5 milioane de urmăritori."Așa încât m-am alăturat Instagramului pentru a le distribui poveștile și pentru ca vocile celor care luptă pentru drepturile omului peste tot în lume să fie auzite”.Angelina Jolie, care s-a dedicat în ultimii anii acțiunilor misionare și caritabile abandonând marele ecran, a povestit despre vizita sa în Afganistan din 2001 (anul în care au avut loc atentatele din New York ce au declanșat practic războiul de 20 de ani din Afganistan împotriva terorismului). Vizita a avut loc la doar două săptămâni după atentatele din 11 septembrie.Actrița a spus că s-a întâlnit atunci cu refugiați care fugeau din calea talibanilor, adăugând că i se face efectiv rău să vadă din nou oamenii fugind, în mijlocul haosului și al incertitudinii legate de viitorul țării lor.Ea a acuzat eșecul de neînțeles al misiunii din Afganistan. "Să cheltuiești atâția bani și atâta timp, să ai atâta vărsare de sânge și să pierzi atâtea vieți ca să ajungi aici...este un eșec aproape imposibil de înțeles”, a scris Angelina Jolie. Postarea are deja aproape 2 milioane de aprecieri.