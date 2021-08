VIDEO Telefonul lui Merkel a început să sune ”din buzunar” în timpul discuțiilor cu Vladimir Putin. Cine ar fi îndrăznit să o sune?

Merkel gets a call in front of Putin pic.twitter.com/NUNx5NoYPO — Maria Tadeo (@mariatad) August 20, 2021

La un moment dat, telefonul sună, Merkel este luată prin surprindere, îl scoate din buzunar, se uită pe ecran ridicând din sprâncene, apoi respinge apelul și continuă discuțiile pe agenda cărora figurau subiecte fierbinți ca eliberarea lui Alexei Navalnîi, criza din Afganistan și finalizarea proiectului Nord Stream 2.Misterul cu privire la apelant rămâne, însă, cel puțin lumea întreagă a putut observa că Merkel are o sonerie decentă, comentează Politico.eu . Fără niciun dubiu, Putin care și-a adus cândva câinele Koni la o întâlnire cu Angela Merkel cu intenția de a o face să se simtă stânjenită, a fost amuzat de ”incident”, mai notează jurnaliștii de la Politico.În glumă, Politico.eu a făcut și o scurtă listă cu cei care ar fi îndrăznit să o deranjeze pe Merkel în timpul unui astfel de eveniment, amintind însă gafe pe care politicieni europeni le-au făcut recent sau de-a lungul vremii și făcând trimitere la celebrul scandal de spionaj al cărei țintă a fost cancelarul Germaniei:Candidatul creștin-democraților la funcția de cancelar la alegerile generale din septembrie. Este cel care a stârnit un val de revoltă după ce a fost surprins râzând în timp ce se afla la o reuniune de campanie în zona afectată masiv de inundațiile din iulie, în care zeci de germani și-au pierdut viața. Poate Laschet a sunat-o pe Merkel să o întrebe ce ar putea să facă să evite o nouă gafă electorală.Ministrul britanic de externe căruia i se cere demisia după ce s-a aflat că a plecat în vacanță în Creta și a lăsat vorbă să nu fie deranjat sub nicio formă, în plină criză a Afganistanului și pe fondul eforturilor de evacuare a cetățenilor britanici din zonă. Încercând să calmeze spiritele, staff-ul său a dat publicității o poză în care ministrul pare că vorbește la telefon, din biroul său ministerial. ”Dominic, fă-te că muncești”.Președintele Ucrainei ar fi putut să o deranjeze pe Merkel pe principiul: sună-ți iubita în timp ce se află la întâlnire cu un alt bărbat pe care îl urăști.Fostul președinte al Comisiei Europene este cunoscut pentru numeroasele ieșiri din decorul protocolar. El însuși a fost sunat în timpul unei conferințe de presă, în 2017. Juncker a scos telefonul din buzunar și apoi a comentat că soția sa îl caută, respingându-i apelul.Asta spre deosebire de fostul avocat al lui Trump și primar al New York-ului Rudy Giuliani care a devenit celebru atunci când i-a răspuns soției în timpul unui discurs electoral din 2007. Poate Juncker și-a dat seama abia acum că, de fapt, Merkel îl sunase și a găsit momentul oportun să se răzbune, comentează malițios Politico.Predecesorul lui Merkel. Poate îi ofera o slujbă alături de el, în consiliul de administrație Nord Stream.Imposibil, ar îndrăzni să facă una ca asta cât timp Merkel se află încă în încăpere?