Procurorii austrieci au pus sub acuzare un prim suspect în legătură cu atacul islamist de la Viena

Patru persoane au fost ucise și zeci de altele rănite după ce atacatorul a deschis focul în centrul vechi al capitalei Austriei în noaptea zilei de 2 noiembrie.Joi, un cecen în vârstă de 25 de ani a fost pus sub acuzare sub suspiciunea de a fi jihadist, potrivit unor surse judiciare.El este acuzat că a participat la întâlniri cu susținători ai Statului Islamic și de „diseminare de propagandă teroristă”.Suspectul, identificat de presa austriacă drept Ali K., a fost arestat după atacuri și a rămas în custodia autorităților de atunci.„Parchetul din Viena l-a pus sub acuzare pentru apartenență la o organizație teroristă”, a confirmat un purtător de cuvânt al instanței la care a fost deschisă acțiunea.Atacatorul - Kujtim Fejzulai, un austriac în vârstă de 20 de ani născut în Macedonia de Nord - a fost ucis de polițiștii ajunși la fața locului.Cel puțin 15 suspecți au fost arestați în urma atacului despre care se crede că a fost plănuit de Feizulai împreună cu o rețea de persoane radicalizate.