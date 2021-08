Nava Ever Given a traversat pentru prima dată Canalul Suez după ce l-a blocat în luna martie

Foto: Profimedia Images via Digi24

Ever Given

Vaporul uriaș, care a plecat din Marea Britanie îndreptându-se spre China, a traversat canalul alături de un convoi format din alte 26 de nave ce au trecut din Marea Mediterană în Marea Roșie, a anunțat Autoritatea Canalului Suez (SCA) într-un comunicat de presă.Un grup de navigatori cu experiență ai SCA și două remorchere au escortat Ever Given de-a lungul traversării canalului, potrivit aceluiași comunicat.Nava, unul dintre cele mai mari cargoboturi din lume, a rămas blocată în canal pe 23 martie, împiedicând traficul naval din ambele sensuri și perturbând serios comerțul global.Ever Given a părăsit în cele din urmă Egiptul pe 7 iulie după ce autoritățile egiptene au sechestrat-o timp de mai multe luni până au ajuns la un acord cu proprietarii săi pentru primirea de compensații.