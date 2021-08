„Hail Satan!” Televiziunea de stat a Australiei a difuzat din greșeală imagini de la un ritual satanist în timpul știrilor

Imaginile au fost difuzate de ABC TV in timpul stirilor de seara

Unul dintre bărbați strigă „Hail Satan!” înainte ca imaginile să fie întrerupte brusc.



Prezentatoarea Yvonne Yong a continuat prezentarea știrilor după difuzarea acestui segment, nefiind deocamdată cunoscut cum au ajuns imaginile de la ritualul satanist în montajul ABC TV.



Imaginile video au fost difuzate în timpul programului de știri al Australian Broadcasting Corporation, radiodifuzorul național al Australiei, cunoscut și sub denumirea de ABC TV.Videoclipul de câteva secunde a apărut într-o știre despre îngrijirea câinilor polițiști, aceasta prezentând oficiali îmbrăcați la costum înainte de a trece la imagini cu trei oameni îmbrăcați în negru alături de ceea ce pare a fi un altar satanist și o cruce întoarsă.Este posibil ca imaginile să provină dintr-un videoclip urcat pe Facebook de Noosa Temple of Satan, un grup satanist din Queensland. Aceleași imagini sunt văzute într-o înregistrare live difuzată de grup pe data de 30 octombrie a anului trecut.Templul Noosa, alcătuit din persoane ce se descriu drept sataniste, a făcut recent înconjorul știrilor din Australia după ce a cerut guvernului acestei țări să permită sataniștilor să predea ore de religie în școli, relatează The Brisbane Times