NATO se angajează să accelereze evacuarea cetățenilor din Afganistan, pe fondul criticilor. Câte persoane au fost deja evacuate

Riscul unui atac terorist

Lista neagră a talibanilor

9 oameni torturați

Mii de oameni, disperaţi să fugă din ţară, au continuat să se înghesuie la aeroport, a declarat oficialul pentru Reuters, sub rezerva anonimatului. Viteza cu care talibanii au cucerit Afganistanul pe măsură ce trupele americane şi alte trupe străine s-au retras i-a surprins chiar şi pe proprii lor lideri şi a lăsat în multe locuri un vid de putere.

Talibanii au îndemnat la unitate înainte de rugăciunile de vineri, primele de când au preluat puterea, făcând apel la imami să convingă oamenii să nu să părăsească Afganistanul, în timp ce la aeroport au avut loc scene haotice, proteste şi rapoarte de violenţă.Un martor a declarat pentru Reuters că mai multe persoane au fost ucise joi în oraşul Asadabad, în estul ţării, când militanţii talibani au tras asupra unei mulţimi care îşi demonstrau loialitatea faţă de republica afgană învinsă, în timp ce talibanii se pregătesc să înfiinţeze un emirat guvernat de legi islamice stricte.Demonstraţii similare au avut loc în alte două oraşe din estul ţării - Jalalabad şi Khost -, afganii profitând de sărbătorirea independenţei ţării de sub controlul britanic în 1919 (la 19 august) pentru a-şi exprima furia faţă de preluarea puterii de către talibani. Un alt martor a raportat focuri de armă în apropierea unui miting din Kabul, dar acestea păreau a fi fost trase în aer de talibani. Un purtător de cuvânt al talibanilor nu a fost disponibil imediat pentru comentarii.Kabulul a fost în mare parte calm, cu excepţia aeroportului şi a împrejurimilor acestuia, unde oficiali NATO şi talibani au declarat 12 persoane au fost ucise începând de duminică. Consilierul pe probleme de securitate naţională de la Casa Albă, Jake Sullivan, a declarat într-un interviu acordat postului NBC News că, pe fondul evacuării, Statele Unite "analizează potenţialul unui atac terorist" din partea unei grupări precum Stat Islamic.Criticile la adresa NATO şi a altor puteri occidentale sunt din ce în ce mai puternice, pe măsură ce imaginile de haos şi disperare circulă în întreaga lume. Preşedintele american, Joe Biden, urmează să vorbească despre eforturile de evacuare vineri, la ora 13:00 (17:00 GMT), după ce s-a confruntat cu un val de critici pentru modul în care a gestionat retragerea trupelor, negociată de precedenta administraţie americană. Presa britanică a relatat că şefii spionajului ţării ar putea fi interogaţi pentru deficienţe în domeniul informaţiilor.Mai mulţi oficiali britanici au rămas în concediu când a început dezastrul din Afganistan, iar ministrul de externe Dominic Raab a fost aspru criticat pentru răspunsul său iniţial la criza în desfăşurare. De asemenea, guvernele Germaniei şi Australiei au fost îndemnate să facă mai mult şi să accelereze evacuarea cetăţenilor şi a afganilor vulnerabili.Joi, miniştrii de externe din G7 au făcut apel la o acţiune internaţională comună pentru a preveni agravarea crizei. China a declarat că lumea ar trebui să sprijine Afganistanul, nu să exercite presiuni asupra sa. Un purtător de cuvânt al talibanilor a declarat presei de stat chineze că Beijingul a jucat un rol constructiv în promovarea păcii şi reconcilierii în Afganistan şi că este binevenită să contribuie la reconstrucţia ţării. De la cucerirea Kabulului, duminică, talibanii au prezentat o faţă mai moderată, spunând că doresc pacea în cadrul legii islamice.Potrivit unui raport al unui grup norvegian de informaţii, talibanii au început să aresteze afgani care se află pe o listă neagră a persoanelor care au legătură cu fostul guvern afgan sau cu forţele conduse de SUA care l-au sprijinit. Plângerile unor jurnalişti afgani au pus sub semnul întrebării asigurările că mass-media independente vor fi permise.Amnesty International a declarat că o investigaţie a constatat că talibanii au ucis nouă bărbaţi de etnie hazara după ce au preluat controlul asupra provinciei Ghazni luna trecută, ceea ce a ridicat temeri că talibanii, ai căror membri sunt musulmani sunniţi, au ca ţintă hazara, care aparţin în principal minorităţii şiite.Un purtător de cuvânt al talibanilor nu a fost disponibil imediat pentru a comenta aceste informaţii. Un deputat american a declarat că talibanii foloseau fişiere ale serviciilor de informaţii din Afganistan pentru a-i identifica pe afganii care au lucrat pentru Statele Unite. ''Ei îşi intensifică metodic eforturile pentru a-i aduna pe aceşti oameni'', a declarat Jason Crow (Camera Reprezentanţilor), care a condus eforturile din Congresul american de a accelera evacuarea afganilor care au legături cu SUA. (Reuters, Agerpres)