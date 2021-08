Merkel îl vizitează pe Vladimir Putin la final de carieră, la un an după episodul otrăvirii lui Navalnîi

Vizita cancelarului Germaniei la Moscova vine și după discuțiile de rămas bun de la Casa Albă, de luna trecută, și de la Buckingham Palace.De asemenea, vizita la Putin are loc și pe fondul unor relații bilaterale marcate puternic de epsiodul anexării Crimeei și, mai recent, al tentativei de otrăvire a lui Alexei Navalnîi (care a fost salvat și tratat de medicii germani, după ce autoritățile din Rusia au aprobat transferul său în Germania, pentru ca apoi să îl aresteze la reîntoarcerea acasă).Merkel, care vorbește fluent limba rusă, nu a avut niciodată încredere în fostul agent KGB Vladimir Putin, și el vorbitor de limbă germană, notează Euronews și The Guardian De la momentul din 2001 în care liderul rus părea să-i vrăjească pe parlamentarii germani vorbindu-le în limba lor și făcând apel la unitatea comunității internaționale în lupta împotriva terorismului, imediat după atentatele din 11 septembrie din New York, și până la momentul actual marcat de criza Afganistanului după retragerea trupelor americane (și germane) și sfârșitul unui război de două decenii împotriva teroriștilor, convorbirile dintre cei doi au părut mereu a fi inconfortabile, deși au pozat bând șampanie într-o atmosferă aproape idilică.“Nu mai există alți lideri politici la nivel global care să fi făcut o treabă atât de bună în a nu se înțelege bine”, relata ziarul german Süddeutsche Zeitung în ajunul vizitei. Gazoductul Nord Stream 2, regimul Lukașenko și mișcarea de reprimare a opoziției din Belarus sunt și ele subiecte importante pe agenda summitului.Cei doi susțin o conferință de presă comună, la finalul discuțiilor.