Interviu Leon Panetta, fost director al CIA: Afganistanul ar putea deveni din nou un sanctuar sigur pentru teroriști. Pakistanul i-a ajutat pe talibani

Cu cinci zile înainte de căderea capitalei Kabul, estimările serviciilor secrete spuneau că ar fi fost nevoie de aproximativ 30 sau poate 90 de zile. A fost un eșec al serviciilor secrete sau președintele Joe Biden și echipa sa au subestimat previziunile?Când izbucnește haosul, sunt întotdeauna acuzații reciproce. Nimeni nu- şi asumă paternitatea haosului, în timp ce toată lumea doreşte paternitatea succesului.A existat un eșec în anticiparea și furnizarea de informații atât din partea serviciilor militare, cât și a celor civile: nu au înțeles cât de repede se mișcă talibanii și cum guvernul afgan a fost la un pas de prăbușire. Informațiile inițiale au spus 8-9 luni, apoi s-a crezut că prăbuşirea ar putea avea loc în toamnă."New York Times" și "Wall Street Journal" citează surse conform cărora serviciile de informații, inclusiv CIA, au început să furnizeze în iulie previziuni din ce în ce mai pesimiste despre un colaps iminent al forțelor armate și că aceste mesaje nu au fost primite de Biden. Însă, sursele administrației răspund că niciunul dintre aceste rapoarte nu a indicat o cădere iminentă a orașului Kabul şi nici nu era „high confidence” (cel mai înalt nivel de certitudine).Nu sunt sigur de termenii folosiți, dar nu cred că au fost furnizate informații exacte suficient de repede. Dar o parte a problemei este că, retrăgând trupele, am pierdut chiar sursele care ne furnizau informații pe teren.Nu există nicio îndoială că ieşirea ar fi putut fi mai bine planificată, de exemplu prin menținerea unei prezențe mai largi până la sfârșit.În al doilea rând, nu era nevoie de un geniu pentru a înțelege situația: senzația mea este că, odată ce s-a decis retragerea militarilor, toată lumea s-a concentrat asupra retragerii, întrerupând și sprijinul aerian către armata afgană: era clar că armata locală nu a avut sprijinul necesar pentru a contracara talibanii, care au profitat de situație.Talibanii au avut o strategie bună: pe de o parte, s-au prefăcut că negociază la Doha, iar în mandatul lui Trump au atins obiectivul retragerii trupelor americane până la 1 mai. Apoi, au început să planifice operațiunea și să pre-poziționeze armele în Afganistan, intimidând și corupând militarii afgani și în câteva zile cucerind zeci de capitale de provincie.Aveau un plan și un serviciu secret de care noi nu dispuneam.Există țări care îi ajută în strategie?Nu mă îndoiesc că Pakistanul i-a ajutat.Se pare că, de luni de zile, funcționarii serviciilor de informații au continuat să facă comparații între armata afgană și armata sud-vietnameză. A durat doi ani pentru ca aceasta din urmă să se prăbușească după retragerea SUA. Optimiștii au crezut că afganii ar putea rezista doi ani.Cred că este întotdeauna periculos să facem comparații istorice, deoarece se bazează pe circumstanțe diferite.Ați fost șeful CIA în timpul operațiunii care l-a ucis pe Osama Bin Laden. Dacă serviciile secrete americane nu au reușit să prevadă căderea Kabulului, cum va putea anticipa amenințările teroriste în viitor?Capacitatea noastră de a conduce operațiunea Bin Laden a depins de un serviciu secret excelent și de capacitatea noastră de a efectua operațiuni militare eficiente nu numai în Afganistan, ci și în Pakistan.Lupta împotriva terorismului din această țară s-a bazat, în mod istoric, pe surse bune la fața locului: afgani și americani care localizau obiective, forțele noastre speciale capabile să ia elicopterele și să urmărească ținta, bazându-se pe colaborarea cu afganii.Problema cu talibanii este că aceste capacități au dispărut. Va fi mult mai dificil de obținut pentru a ataca Al Qaeda sau a interveni în țară cu elicoptere sau drone. Va fi mai complicat de folosit aceste resurse din afara Afganistanului, va dura mai mult și obiectivele dispar foarte repede.În cele din urmă, nu avem parteneri afgani care să ne ajute. Prin urmare, va fi mai dificil să împiedicăm ca aceste grupări teroriste să se reformeze sau să dezvolte planuri care s-ar putea transforma în atacuri în străinătate. Vom plăti un preț: Afganistanul ar putea deveni un sanctuar sigur pentru teroriști.Biden susține că vor fi posibile misiuni la distanță „over the horizon”. În ce constau?Fiul meu este membru al Comisiei Forțelor Armate din Congres și încă nu au primit un briefing cu privire la implementarea acestui plan. Nu au reușit încă să găsească baze din apropiere și să le dezvolte.Ați făcut o comparație între Kabul și Golful Porcilor.Mă refeream la modul în care Kennedy a gestionat încercarea dezastruoasă de a invada Cuba: un plan conceput de CIA care s-a transformat într-un dezastru.Președintele Kennedy are meritul că nu a dat vina pe CIA sau pe militari atunci când a vorbit în fața națiunii. El și-a asumat întreaga responsabilitate pentru ceea ce se întâmplase. Și a fost un exemplu excelent al modului în care președinții ar trebui să gestioneze deciziile și greșelile.