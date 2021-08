Proteste contra talibanilor în câteva orașe afgane. Mai mulți manifestanți au murit în Asadabad după ce talibanii au început să tragă în ei

Proteste cu steaguri afgane in Asadabad

Mai mulți oameni au fost uciși joi în orașul afgan Asadabad după ce luptători talibani au deschis focul asupra unor oameni ce fluturau steagul național de Ziua Independenței, potrivit unui martor citat de Reuters. Incidentul vine la o zi după ce alte trei persoane au fost ucise din cauza unui protest similar.





Protestele oamenilor ce flutură drapelul afgan sau dau jos steagurile talibane sunt primele semne ale opoziției populare contra talibanilor după fulgerătoarea cucerire a țării, încheiată duminică.





Nu este clar dacă victimele din Asadabad au murit din cauza gloanțelor sau a panicii pe care au provocat-o, a spus Mohamed Salim despre incidentul din capitala provinciei Kunar.





”Sute de oameni au ieșit în stradă. Inițial, eram speriat și nu voiam să merg, dat când am văzut că se alătură și un vecin am luat steagul pe care îl am acasă”, a povestit acesta.





”Mai mulți oameni au murit sau au fost răniți în îmbulzeală sau din cauza tirului talibanilor”, a adăugat martorul.





Reuters nu a reușit să obțină imediat reacția vreunui purtător de cuvânt afgan.





Au existat proteste - nu și incidente violente grave - în orașul Jalalabad și într-un district din provincia Paktia, potrivit media.





Afganistanul celebrează pe 19 august independeța obținută în 1919, când au ieșit de sub controlul britanicilor.





Incidentul vine după ce, miercuri, talibanii au tras în protestatari care fluturau steagul național cu negru, roșu și verde în Jalalabad, ucigând trei persoane.