Cum arată Kabulul, după ce talibanii au preluat controlul. Jurnalistă CNN: M-am îmbrăcat altfel decât de obicei pentru a merge pe străzi VIDEO

Străzile din Kabul sunt pline de talibani, în timp ce majoritatea cetățenilor afgani stau ascunși în case. Cei care se încumetă pe străzi sunt de bărbați și copii curioși. Femeile sunt mult mai puține și poartă burka. Sentimentul anxietății, teama și nesiguranța sunt cuvintele cheie care descriu viața din capitala Afganistanului, potrivit jurnalistei CNN Clarissa Ward care a vorbit deopotrivă cu talibanii, dar și cu civilii afgani.

Jurnalista CNN descrie viața din capitala Afganistanului după ce talibanii au preluat puterea asupra Kabulului în câteva ore fără să fie nevoiți să tragă prea multe focuri de armă.

”Luptătorii talibani au inundat capitala. Zâmbitori și victorioși, au ocupat acest oraș cu șase milioane de locuitori în doar câteva ore, fără să tragă prea multe focuri de armă. Nu mă așteptam la o astfel de imagine. Foarte mulți luptători talibani, în timp ce în spatele nostru este Ambasada SUA. Unii au în mâini arme americane și spun că sunt aici pentru a menține legea și ordinea”, spune Clarissa Ward care a reușit să vorbească inclusiv cu unii dintre luptătorii talibani.

”Totul este sub control. Totul va fi bine. Nimeni nu ar trebui să își facă griji. America a petrecut destul timp în Afganistan. Trebuie să plece. Au pierdut deja foarte multe vieți și mulți bani”, spun talibanii.

”Complet bizar”

Clarissa Ward a povestit că prietenia și deschiderea talibanilor către discuții are limită, având în vedere că este femeie.

”Strigă ”Moarte Americii”, dar în același timp par prietenoși. Este complet bizar. La Palatul Prezidențial talibanii păzesc poarta și spun că sunt acolo pentru a umple golul lăsat de guvernu care a fugit. Tonul prietenos se oprește aici. Prezența mea provoacă tensiuni. Tocmai mi-au spus să mă dau într-o parte pentru că sunt femeie”, a relatat ea.

”Vrem pace, suntem obosiți de război”

Sunt oamenii vin la ei să se fotografieze cu talibanii, însă unii spun că nu știu ce va fi mâine, dar vor să se termine războiul, în timp ce alții stau ascunși în case. Potrivit lui Ward, în Kabul, tronează sentimentul anxietății și al fricii.

”De fapt nu simt nimic acum. Vrem pace. Suntem obosiți de acest război. Nu pot prezice ce se va întâmpla nici peste cinci minute, de asta nu pot prezice ce se va întâmpla mâine”, îi spune un afgan.

”Acesta este sentimentul la fața locului. Sentimentul anxietății, poate nu se vede pe străzi, dar e vorba de oamenii care nu sunt pe străzi, care se ascund în case, cărora le e teamă pentru viețile lor, care se tem să-și spună povestea. Teama lor și disperarea lor este atât de reală așa cum am văzut în imaginile de pe aeroport. Pe străzi sunt în principal talibani, sunt peste tot literalmente. Oamenii se tem foarte mult de ei. Nimeni nu se va lupta cu ei. Sunt câțiva bărbați pe străzi, sunt câțiva copii, am văzut câteva femei, dar am văzut de departe mai puține femei decât sunt de obicei pe străzile din Kabul, iar cele care circulă acum sunt îmbrăcate mai conservator. Nu am mai văzut demult atâtea burka. Eu m-am îmbrăcat altfel decât de obicei pentru a merge pe străzile din Kabul”, mai spune Clarissa Ward.