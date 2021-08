VIDEO Imaginea disperării în Afganistan

Imaginea disperării în Afganistan - noi imagini de pe aeroportul din Kabul au apărut luni în mediul online, cu sute de oameni care încearcă să urce într-un avion pentru a fugi din țara capturată de talibani.

Imaginile - surprinse luni - sunt șocante: sute de oameni, împingându-se și stând agățați unii de ceilalți, încearcă să urce pe scara unui avion, în timp ce alții stau pe pistă și privesc.

This is, perhaps, one of the saddest images I've seen from #Afghanistan. A people who are desperate and abandoned. No aid agencies, no UN, no government. Nothing. pic.twitter.com/LCeDEOR3lR