​​VIDEO Imagini de panică pe aeroportul din Kabul: sute de oameni se calcă în picioare pentru a părăsi Afganistanul / Pentagonul autorizează mobilizarea de trupe suplimentare pentru evacuarea americanilor

NOW - Chaos at #Kabul airport: Hundreds want to leave Afghanistan and are panicking. Gunshots can be heard.pic.twitter.com/JW1jHRgcIq — Disclose.tv \uD83D\uDEA8 (@disclosetv) August 15, 2021

#VIDEO: Footage from #Kabul Airport shows hundreds of people trying to board a C 17. pic.twitter.com/sLmYq2kF92 — Saudi Gazette (@Saudi_Gazette) August 15, 2021

#US troops at #Kabul airport fire warning shots into the air as large numbers of civilians have stormed the #Kabul airport trying to leave #Afghanistan but are being kept at bay on the commercial/civilian side of the airport #Taliban pic.twitter.com/lvQp0m9vnm — osama fleyeh (@OsamaFleyeh) August 15, 2021

US Forces have created a human wall at the Kabul airport right now to secure their aircrafts even as evacuation continues. Afghan citizens waiting helplessly on the other side for them to be rescued. Total chaos. #Aghanistan pic.twitter.com/2NE82VTNwJ — Aditya Raj Kaul (@AdityaRajKaul) August 15, 2021

Oficialul american a mai declarat, vorbind sub rezerva anonimatului, că trupele suplimentare detașate duce numărul total al militarilor aflați acum temporar în Afganistan la 6.000.Localnicii au raportat focuri de armă sporadice auzite în zona Aeroportului Internațional Hamid Karzai din Kabul, principalul punct de ieșire din Afganistan, în timp ce trupele americane ajutau la evacuarea personalului SUA, după ce talibanii au intrat duminică în capitala afgană.În scene ce amintesc de fuga din Saigon la finalul războiului din Vietnam, sute de afgani se călcau în picioare duminică seară pe aeroport, încercând să se îmbarce în avioane pentru a pleca din țară, de teama represaliilor talibanilor.