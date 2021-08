FOTO/VIDEO Primele imagini cu talibanii în palatul prezidențial din Kabul, după fuga președintelui

Imagini cu talibanii în palatul prezidențial din Kabul, după fuga președintelui Ashraf Gahni, au fost publicate de Al Jazeera.

În imagini, talibanii, care sunt înarmați, apar în birourile palatului din care președintele Afganistanului a fugit.

Taliban fighters have entered Afghanistan’s presidential palace hours after President Ashraf Ghani fled the country — in pictures https://t.co/fqqlySOdKy pic.twitter.com/sqUZGdssMr