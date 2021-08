Talibanii ar urma să declare Emiratul Islamic al Afganistanului

Talibanii ar urma să anunţe că au preluat controlul întregii ţări şi că aceasta a devenit Emiratul Islamic al Afganistanului, a afirmat un oficial al insurgenţilor pentru Press Association, potrivit The Guardian.

Declaraţia ar urma să fie făcută de la palatul prezidenţial din Kabul, de unde preşedintele Ashraf Ghani a plecat în urmă cu câteva ore, el părăsind ţara, scrie News.ro.

