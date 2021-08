„E un individ posibil înarmat prezent în baza Anacostia-Bolling”, a scris unitatea militară pe pagina sa de Facebook, îndemnând de asemenea pe oricine a văzut această persoană să fugă sau să se ascundă.

You can hear a booming message of a lockdown outside Joint Base Anacostia-Bolling. There’s a potentially armed person right now. @wusa9 pic.twitter.com/WqMWDxkJ8r