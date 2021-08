Scoția: Copiii de patru ani se pot declara de alt sex la școală fără acordul părinților / Profesorii nu au voie să-i întrebe nimic / Uniforme ”neutre de gen”

„Eșecul protecției părinților”

Un document de 70 de pagini, trimis joi școlilor din nordul graniței, invită profesorii să nu-i întrebe pe elevi dacă spun că vor să facă tranziția pentru a trăi ca băieți sau fete și, în schimb, să le ceară doar noul lor nume și prenume.Instrucțiunile controversate susțin că este posibil să „alegi” să devii transgender „la orice vârstă” și că opiniile tinerilor ar trebui respectate dacă nu vor ca părinții lor să fie informați.Școlilor din Scoția li s-a spus, de asemenea, că elevii trans ar trebui să poată folosi orice toaletă sau vestiar ar alege, să aleagă uniforme „neutre de gen” și să includă personaje transgender ca modele în materialele de lectură și lecții.Grupurile de advocacy LGBT, cum ar fi Stonewall, care au contribuit la elaborarea orientărilor, au salutat această mișcare și au susținut că regulile vor ajuta toți copiii să „prospere”.Cu toate acestea, militanții au susținut că o ideologie periculoasă a fost împinsă în școli și au avertizat că copiii care au prezentat un comportament normal, cum ar fi jocul cu jucării asociate stereotip cu celălalt sex, riscă să fie etichetați greșit ca transgender.„Acest lucru este foarte îngrijorător”, a spus Marion Calder, co-director al grupului de campanie For Women Scotland. „Concluzia este că aceasta este o ideologie periculoasă pe care guvernul scoțian o împinge prea departe... Arată un eșec în protejarea și eliminarea drepturilor părintești”, spune ea.„Acei copii sunt acum încurajați pe o cale medicală, posibil pentru tot restul vieții lor. Nu ar trebui să îi învățăm pe copii, și mai ales pe copiii din școala primară, că pot schimba sexul”.Ghidul include, de asemenea, o listă de lectură recomandată pentru școlile primare, concepută pentru a promova incluzivitatea trans, și solicită afișe care „contestă stereotipurile de gen” pentru a fi plasate în sălile de clasă.O carte inclusă povestește despre un creion albastru care suferă o criză de identitate, deoarece a fost etichetat greșit ca roșu.O altă persoană prezintă un narator de vârstă școlară primară care spune că are „un creier de fată, dar un corp de băiat” și a susținut că știa că era transgender în copilărie.Personajul susține că „pretinzându-mă că sunt un băiat am spus o minciună” până într-o „zi uimitoare” când a mers la un medic care a diagnosticat-o ca transgender.Îndrumările au fost publicate înainte de noul an școlar din Scoția.