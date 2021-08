Emmanuel Macron a anunțat că va boicota conferința ONU privind rasismul din cauza îngrijorărilor legate de antisemitism

„Din cauza îngrijorărilor legate de o istorie a unor comentarii antisemite făcute la conferința ONU privind rasismul, cunoscută drept Conferința de la Durban, Președintele Republicii a decis că Franța nu va participa la conferința care urmează să aibă loc anul acesta”, afirmă un comunicat remis presei vineri de cancelaria lui Emmanuel Macron.Întâlnirea ce urmează să aibe loc la New York va marca 20 de ani de la conferința din Durban, Africa de Sud, în cadrul căreia a fost adoptată „Declarația de la Durban și Programul de Acțiune” împotriva rasismului.Conferința ce urmează să aibă loc în luna septembrie a fost puternic criticată de președintele israelian Isaac Herzog care a descris-o drept „o întrunire a urii și defăimării, un eveniment antisemit în cel mai rău sens”, potrivit The Times of Israel Herzog a cerut țărilor și organizațiilor să acționeze concertat pentru a asigura „decisiv, unanim și fără teamă” că această conferință nu va avea loc.Statele Unite, Marea Britanie, Canada și alte câteva țări au anunțat deja că nu vor participa la eveniment, relatează The Jerusalem Post Aceasta nu este prima conferință ONU privind rasismul care a atras boicoturi din partea unor țări îngrijorate de caracterul antisemit al întâlnirilor.O versiune preliminară a Declarației de la Durban adoptată în 2001 a catalogat sionismul ca fiind o formă de rasism, determinând SUA și Israelul să se retragă de la conferință.Versiunea finală a documentului nu a condamnat propriu-zis sionismul însă conflictul israelo-palestinian este singurul listat specific într-o secțiune legată de „victimele rasismului, discriminării rasiale, xenofobiei și intoleranței asociate”.ONG-ul care organizează conferința și a redactat documentul cataloghează Israelul ca fiind „un stat rasist” în care există segregare de tip apartheid.La conferințele anterioare unii participanți au semnalat distribuirea unor materiale antisemite precum „Protocoalele înțelepților Sionului”, o scriere apocrifă care a circulat în Europa la începutul secolului al XX-lea și care descria niște planuri imaginare ale evreilor de a domina lumea.