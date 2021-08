6 state UE se tem de o invazie de refugiați din Afganistan și cer continuarea deportărilor

Adalbert Jahnz, purtător de cuvânt al Comisiei pentru afaceri interne, a declarat că fiecare stat în parte este liber să evalueze situația și să stabilească dacă repatrierea acestora este posibilă în aumite circumstanțe, care ar trebui însă să includă principiile legate de statul de drept și drepturile omului."Însă acest aspect nu este ceva ce UE reglementează în mod specific”, a adăugat el.Apelul celor 6 state UE vine la o săptămână după ce Curtea Europeană pentru Drepturile Omului a somat autoritățile din Austria să nu recurgă la expulzarea afganilor, cel puțin nu până la sfârșitul lunii august din cauza riscurilor evidente la care aceștia sunt expuși.În iulie, Afganistanul a cerut Europei să blocheze deportările pentru o perioadă de trei luni, din cauza deteriorării vizibile a stării de securitate din țară. Finlanda, Suedia și Norvegia s-au conformat.Insurgenții talibani au pus deja stăpânire pe 9 din cele 34 de capitale regionale în mai puțin de o săptămână, potrivit BBC Ofensiva lor are loc pe fondul retragerii trupelor SUA și ale aliaților NATO, în timp ce forțele guvernamentale instruite de aliați par a fi depășite complet de situație.Președintele american Joe Biden declara marți că nu regretă decizia retragerii accelerate înainte de 11 septembrie, dată la care au fost comise atentatele din New York, în urmă cu 20 de ani și care au dus la declanșarea războiului.Biden a mai spus că trupele guvernamentale au fost instruite și pot lupta împotriva insurgenților. În plus, președintele american a mai declarat că SUA au cheltuit 1000 de miliarde de dolari în cei 20 de ani de război.Peste 1.000 de civili au fost uciși pe fondul luptelor dintre forțele guvernamentale și talibani în ultima lună, mai relatează BBC. UNICEF a avertizat asupra atrocităților comise împotriva copiilor.