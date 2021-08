Abandonat de Trump, Rudy Giuliani a ajuns să își ofere serviciile pe Cameo

Un videoclip personalizat din partea lui Giuliani costă 199 de dolari, potrivit profilului său.„Dacă aveți o problemă de care sunteți îngrijorați sau pe care doriți să o discutați, sau o poveste pe care vreți să o auziți sau să o împărtășiți cu mine, sau o salutare pe care o pot adresa cuiva să îî aduc fericire în ziuă, aș fi încântat să o faci. Se poate aranja. Putem vorbi prin magia Cameo”, afirmă Giuliani într-un mesaj video încărcat pe profilul său Deocamdată profilul său are două recenzii de 5 stele.Într-un videoclip făcut pentru Samuel Chatwin, un agent imobiliar din Noua Zeelandă, Giuliani îi promovează afacerea acestuia și îndeamnă spectatorii să se aboneze la propriul podcat, „Rudy Giuliani's Common Sense”, pentru a fi la curent cu știrile din SUA „pe care multe ziare și rețele mari nu vi le spun”.Giuliani, care a fost avocatul personal al fostului președinte american Donald Trump în ultimii ani, s-a confruntat recent cu o serie de probleme juridice, financiare și profesionale.În luna ianuarie a acestui an, compania Dominion Voting Systems, pe care Giuliani a acuzat-o în mod repetat de fraudarea alegerilor prezidențiale americane de anul trecut, l-a dat în judecată pe acesta pentru defăimare, cerând în instanță daune de peste 1,3 miliarde de dolari Fostul primar al New York-ului este de asemenea vizat de mai multe anchete ale autorităților americane privind activitățile sale de lobby și alte nereguli financiare.În luna aprilie anchetatorii federali au efectuat percheziții la apartamentul și biroul lui Giuliani din Manhattan ca parte a unei investigații demarate de procurorii din Manhattan.De asemenea, o Curte de Apel din New York i-a suspendat în iunie dreptul acestuia de a profesa dreptul din cauza declarațiilor false pe care le-a făcut în legătură cu fraudarea alegerilor americane.Donald Trump a respins solicitările fostului său avocat de a-l ajuta și s-a distanțat de acesta după ce l-a concediat în luna februarie