Senatul SUA aprobă planul gigant de infrastructură al lui Biden / Compromis rar între democrați și republicani / Trump amenință cu represalii

Cel puțin trei senatori republicani care au participat la negocieri s-au declarat, de asemenea, împotriva. Dar influentul lor lider, Mitch McConnell, a votat în favoarea acestuia, conștient de popularitatea unui astfel de program într-o țară cu infrastructură defectuoasă.​

Acum, după ce planul de infrastructură a fost adoptat, Senatul ia în considerare o altă componentă majoră a agendei lui Joe Biden: un plan titanic de a investi 3,5 trilioane de dolari, echivalentul PIB-ului Germaniei, în domeniul social.

O avalanșă a cheltuielilor sociale în educație, sănătate, piața muncii și climă, inclusiv măsuri de tranziție energetică care ar trebui să „pună Statele Unite pe drumul cel bun pentru a îndeplini” obiectivele ambițioase ale climatului, spune Joe Biden, care vrea să aducă niveluri de poluare în SUA sectorul energetic la zero până în 2035 și pentru ca economia țării să atingă neutralitatea carbonului până în 2050.Este „cea mai mare factură pentru muncitori, bătrâni, bolnavi și săraci de la FDR (președintele Franklin Delano Roosevelt) și New Deal din anii 1930”, a insistat senatorul independent Bernie Sanders, președintele comisiei bugetare.O „investiție care se întâmplă o singură dată într-o generație” care vizează redresarea unei economii care este prea „nedreaptă” astăzi, potrivit Casei Albe.Cheltuieli nebunești, spun republicanii, care au promis că se vor opune cu înverșunare.Pentru a rezolva posibilul lor impas în Senat, democrații vor folosi o procedură parlamentară care le va permite să o aprobe cu voturile pe care le au la dispoziție (50 plus votul vicepreședintei Kamala Harris, autorizată să voteze în caz de egalitate) .