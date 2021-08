Californienii au scos armele la pompierii care voiau să îi salveze de uriașul incendiu Dixie

Televiziunea locală KPIX a relatat că pompierii care evacuau muntele pe care se află localitatea Greenville au fost întâmpinați săptămâna trecută de rezidenți care au refuzat să își părăsească proprietățile, aceștia amenințându-i cu armele pe pompieri în timp ce incendiul se apropia de așezarea cu aproximativ 800 de locuitori.„Sunt lucruri acolo afară pe care nu am vrut să le vedem. Încă odată, vorbim despre oameni care se ocupă de evacuări. Cu toții suntem sub presiune. Forțele de ordine sunt sub presiune. Avem pompieri asupra cărora au fost îndreptate armele fiindcă oamenii nu au vrut să fie evacuați”, a declarat Jake Cagle, oficialul care coordonează activitățile de stingere a incendiului.Greg Hagwood, supervizorul Comitatului Plumas, a declarat pentru Los Angeles Times săptămâna trecută că și polițiștii au fost întâmpinați de localnici înarmați pe măsură ce tensiunile cauzate de evacuări au crescut.„Ei sunt întâmpinați de oameni care au arme și zic 'dispăreți de pe proprietatea mea, nu îmi spuneți voi să plec'”, a relatat Hagwood. Acesta a spus de asemenea că ofițerii le-au cerut localnicilor respectivi datele de contact să le notifice rudele în caz că mor în incendiu.Greenville, o fostă localitate minieră, a fost decimat de incendiul Dixie, aproape toate locuințele și celelalte clădiri fiind reduse la scrum însă deocamdată autoritățile nu au raportat niciun deces.