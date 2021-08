Un băiețel în vârstă de 8 ani a fost pus sub acuzare pentru blasfemie în Pakistan

Pretinse acte de blasfemie

„Provocările voite ar trebui interzise”

Familia băiatului se ascunde și numeroși membri ai comunității hinduse din districtul conservator Rahim Yar Khan al Punjabului au fugit din locuințele lor după ce o gloată musulmană a atacat un templu hindus.Atacul asupra templului a fost motivat de eliberarea pe cauțiune a băiețelului săptămâna trecută.Forțe de ordine au fost desfășurate în zonă pentru a ține sub control alte eventuale tulburări după ce 20 de persoane au fost arestate sâmbătă în legătură cu atacul.Băiețelul este acuzat că a urinat intenționat pe un covor din biblioteca unei medrese în care erau ținute cărți musulmane sfinte, incidentul având loc luna trecută.Blasfemia poate fi pedepsită cu moartea în Pakistan.„El (băiatul) nici nu știe că există o asemenea chestiune ca blasfemia și a fost atras în mod fals în asemenea probleme. Încă nu înțelege ce infracțiune a comis și de ce a fost ținut în închisoare timp de o săptămână”, a declarat familia băiatului pentru The Guardian.„Ne-am părăsit magazinele și locurile de muncă, întreaga comunitate este înspăimântată și ne este frică de represalii. Nu vrem să ne întoarcem în această zonă. Nu vedem nicio măsură semnificativă și concretă luată împotriva făptașilor pentru a garanta siguranța minorității (hinduse) de aici”, a adăugat aceasta.Punerea sub acuzare a băiețelului pentru blasfemie i-a șocat pe experții în drept care afirmă că mutarea este una fără precedent. Nicio persoană atât de tânără nu a fost judecată pentru blasfemie în Pakistan până acum, țară în care însă legea respectivă este folosită în mod disproporționat împotriva minorităților religioase.Deși autoritățile pakistaneze nu au executat nicio persoană condamnată pentru blasfemie de la introducerea pedepsei capitale pentru această infracțiune în 1986, suspecții sunt adesea atacați și uciși de gloate violente.Ramesh Kumar, un legiuitor și președintele Consiliului Hindus Pakistanez a declarat:„Atacul asupra templului și acuzațiile de blasfemie aduse unui minor de 8 ani m-au șocat profund. Peste 100 de locuințe ale comunității hinduse au fost golite din cauza temerilor legate de un atac”.Poliția din districtul Rahim Yar Khan susține că depune toate eforturile pentru arestarea persoanelor vinovate de atac.Premierul pakistanez Imran Khan a condamnat atacul pe Twitter, afirmând că a ordonat poliției locale să ia acțiuni împotriva tuturor celor vinovați, inclusiv împotriva ofițerilor care s-ar fi putut face vinovați de neglijență.Potrivit unui raport publicat anul trecut de Comisia Statelor Unite pentru Libertăți Religioase, Palistanul a raportat cel mai mare număr de incidente legate de activități ale unor mulțimi violente și amenințări cu violența ca urmare a unor pretinse acte de blasfemie.În luna aprilie a acestui an ambasada Franței din Pakistan i-a sfătuit pe toți cetățenii francezi precum și companiile franceze să părăsească temporar țara pe fondul îngrijorărilor cauzate de violențele anti-franceze declanșate de comentarii ale președintelui Emmanuel Macron.Macron apărase la momentul respectiv republicarea unor caricaturi cu profetul Mahomed de către revista Charlie Hebdo, lucru considerat blasfemie de numeroși musulmani.Premierul Imran Khan a condamnat la rândul său Charlie Hebdo pentru republicarea caricaturilor, afirmând că „provocările voite ar trebui interzise”.