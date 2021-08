Disperare și imagini apocaliptice în Grecia. Grecii își văd pământurile cum ard în timp ce sunt evacuați cu bărcile / Un avion pentru stingerea incendiilor s-a prăbușit / ”Vom trăi ca niște strigoi” VIDEO

Mii de locuitori disperați ai insulei grecești Evia au privit ca niște „strigoi”, duminică, cum flăcările le-a mistuit satele și pământurile, în a douăsprezecea zi a unui val de incendii forestiere în Grecia, relatează AFP.

„Bătălia continuă”, a declarat viceministrul grec al Protecției Civile, Nikos Hardalias, anunțând „o altă noapte dificilă” pentru greci și pentru pompieri.

"Am trăit incendii, dar această situație este nemaiauzită", spune Nikos Papaioannou, un locuitor al orașului Gouvès, înainte ca satul său invadat de flăcări să fie evacuat.

Un elicopter a fost trimis duminică pentru a ridica un pompier rănit din pădurea din nordul Atenei, unde se lupta cu reluarea focului.

Avion pentru stingerea incediilor s-a prăbușit

Pe insula ionică Zakynthos, unde a izbucnit un mic incendiu, un avion pentru stingerea incendiilor s-a prăbușit în timpul operațiunii fără a provoca vreo victimă, potrivit pompierilor.

Un avion de tip Pezetel se afla într-o operaţiune de stingere a unui mic focar izbucnit în această insulă din Marea Ionică, la vest de Grecia continentală, când s-a prăbuşit dintr-o cauză care nu a fost încă stabilită.

Premierul grec Kyriakos Mitsotakis a deplâns sâmbătă o "vară de coşmar" şi a promis că guvernul său va rămâne în prima linie pentru a apăra vieţile oamenilor.

Grecia şi-a mobilizat armata în sprijinul pompierilor şi mai multe ţări au oferit asistenţă, între care Franţa, Egipt, Elveţia, România şi Spania.

„Cât va dura această dramă?”

Principalul coșmar al autorităților elene rămâne insula muntoasă imensă Evia, satele sale reduse în cenușă și pădurile sale groase de pin ard.

"Cât va dura această dramă?" a spus fostul premier Alexis Tsipras într-o postare pe Twitter. "Nordul Eviei arde de șase zile. Autoritățile locale și locuitorii strigă că sunt disperat de singuri", a adăugat liderul opoziției de stânga, denunțând, ca mulți, lipsa resurselor aeriene și terestre.

„Forțele nu sunt suficiente” și „situația este critică”, a spus și Giorgos Kelaïtzidis, vice-guvernator al insulei Evia.

Potrivit acestuia, cel puțin 35.000 de hectare și sute de case au ars.

Cu toate acestea, guvernul grec asigură că „forțele terestre și aeriene duc o mare bătălie, fără întrerupere”. Însă activele aeriene se confruntă cu „dificultăți serioase” din cauza turbulențelor, a fumului dens și a vizibilității limitate, a spus Hardalias.

În ciuda terenului accidentat, aproape 500 de pompieri și-au continuat lupta acerbă împotriva focului din nordul insulei, aprinsă de la est la vest, învăluită într-un nor gros de fum negru și portocaliu, a descoperit o echipă AFP.

Printre aceștia se numără aproximativ 200 de pompieri din Ucraina și România, cu șaptesprezece avioane și bombardiere de apă, potrivit serviciilor de pompieri din Grecia.

#UPDATE In all, 17 firefighting aircraft -- planes and helicopters -- were fighting fires on Evia, Greece's second largest island just northeast of the capital Athenshttps://t.co/xP0Ce74H8p pic.twitter.com/vE5QU5v3wY — AFP News Agency (@AFP) August 8, 2021

Abandonați în mâinile lui Dumnezeu

Estimat la treizeci de km, "frontul este prea mare. Încercăm să salvăm satul, dar mijloacele sunt insuficiente", a spus Nikos Papaioannou, un locuitor din Gouvès. "Este dramatic. Vom ajunge cu toții în mare."

Aproximativ 2.000 de locuitori au fost evacuați cu barca și relocați la hoteluri.

Very apocalyptic video of people in Greece being evacuated from the forest fires by boat: pic.twitter.com/f9TxS9Hoe3 — Murtaza Hussain (@MazMHussain) August 7, 2021

În Evia, „40.000 de oameni vor trăi ca niște strigoi în următorii câțiva ani din cauza distrugerii regiunii”, a declarat cu disperare la Open TV Iraklis, rezident în Istiaia.

Yannis Selimis, rezident în Gouves, crede, de asemenea, că „nu va mai fi de lucru în următorii 40 de ani”.

În satul în care mulți trăiesc din pământul lor, tânărul crede că "statul este absent. Dacă oamenii vor pleca, satele vor arde (...) Suntem abandonați în mâinile lui Dumnezeu".

Peste 70.000 de hectare au ars până în acest moment în 2021 în Grecia, dintre care 56.000 în ultimele zece zile, conform Sistemului european de informații privind incendiile forestiere (EFFIS).