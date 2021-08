Fostul premier italian Giuseppe Conte, ales lider al formațiunii Mișcarea 5 Stele

Dintre cei 115.000 de alegători, 92,8% l-au votat pe Conte, a precizat într-un comunicat difuzat vineri Vito Crimi, care era lider interimar al M5S din ianuarie 2020.Votul are loc după ce, la începutul acestei săptămâni, formaţiunea antisistem care are în prezent patru miniştri în guvernul de coaliţie condus de Mario Draghi a adoptat un set de noi reguli privind alegerea conducerii sale, în finalul unei dispute de câteva luni între Conte şi cofondatorul M5S Beppe Grillo, acesta din urmă acuzându-l pe primul de lipsă de viziune politică, scrie și Agerpres.La mijlocul lui iulie, cei doi au ajuns la un acord ce stipulează între altele că preşedintele partidului este singurul responsabil de stabilirea şi implementarea direcţiei sale politice. Mişcarea 5 Stele are cel mai numeros grup parlamentar în urma triumfului din alegerile din 2018.