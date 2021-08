VIDEO Infernul grecesc nu are sfârșit. Incendiile de vegetație au intrat cu mânie în noapte: În urmă, pământ ars, animale moarte și agoniseală făcută scrum / Pompierii sunt epuizați

O nouă noapte în care incendiile de vegetație din Grecia se extind arzând din ce în ce mai multe păduri și case la periferia nordică a Atenei și în alte părți ale țării, forțând alte și alte evacuări, pe măsură ce mai mult ajutor internațional este pe drum, relatează Reuters.

Autoritățile se luptau vineri cu 154 de incendii de vegetație în toată țara, cu cele mai mari fronturi care încă ard în nordul Atenei, insula Evia și zone din Peloponez, inclusiv Mani, Messinia și Olympia antică, locul primelor Jocuri Olimpice.

Greek firefighters stopped a raging wildfire from burning the ancient birthplace of the Olympics#Greecewildfireshttps://t.co/oXgwt9XUfN pic.twitter.com/KzUQxRFelE — Business Insider India\uD83C\uDDEE\uD83C\uDDF3 (@BiIndia) August 6, 2021

”Ne confruntăm cu o altă noapte mai dificilă", a declarat reporterilor ministrul adjunct al Protecției Civile, Nikos Hardalias. "Incendii de intensitate și răspândire fără precedent, toate forțele noastre luptă lupta zi și noapte pentru a salva vieți, împreună cu voluntari."

În partea de nord a insulei Evia, lângă Atena, paznicii de coastă au evacuat 650 de persoane cu barca, în timp ce incendiile ard pădurile până la țărm.

Pe măsură ce se apropia noaptea, pompierii continuau să lupte cu o revigorare continuă a flăcărilor în nordul Atenei, care, avântate de vânturi puternice, amenințau să înghită lacul Marathon și să urce pe Muntele Parnitha.

Grecia, ca o mare parte din restul Europei, se confruntă cu vreme extremă în această vară. O caniculă de o săptămână - cea mai gravă din ultimii 30 de ani - a stârnit incendii simultane în multe părți ale țării, arzând case și ucigând animale, în timp ce flăcările s-au întins mii de acri de pământ.

Incendiul care a izbucnit marți a ars în jurul autostrăzii principale care leagă Atena de nordul Greciei și sute de pompieri cu combardiere cu apă s-au luptat pentru a-l limita.

Greek volunteer firefighters take a brief power nap after an overnight struggle with the major wildfire in the northern suburbs of Athens.#Greecewildfires pic.twitter.com/Y4veozk9S8 — Yannis Koutsomitis (@YanniKouts) August 6, 2021

Un bărbat în vârstă de 38 de ani a fost ucis vineri după ce un stâlp electric a căzut pe el într-o suburbie la nord de Atena, a spus spitalul unde a fost tratat.

În Turcia vecină, autoritățile se luptă cu cele mai grave incendii de pădure din toate timpurile. Flăcările care străbăteau regiunile sale de coastă din sud-vest au forțat evacuarea a zeci de mii de oameni. În Italia, vântul fierbinte a aprins flăcările pe insula Sicilia în această săptămână.

Poliția a mers din ușă în ușă vineri, îndemnând oamenii să-și părăsească casele în nordul Atenei. Autoritățile au ordonat evacuarea în mai multe suburbii din nordul Atenei, pe măsură ce focul a avansat, arzând mai multe case, mașini și magazine.

"Asistăm la o catastrofă de proporții istorice, iar schimbările climatice sunt cauza de bază", a declarat Alexis Tsipras. "Trebuie să-i sprijinim pe luptătorii noștri de pe front și pe toți cei care și-au pierdut eforturile unei vieți în câteva minute."

\uD83C\uDDEC\uD83C\uDDF7The three Greek Leopard 1 fire-fighting tanks have been deployed against the wildfires in Attica.#Greece #Greecewildfires pic.twitter.com/3k3CETkGr3 — The RAGEX - MILITARY\uD83C\uDF96- War (@War_Ragex) August 6, 2021

”Pământ ars și animale moarte”

Temperaturile au fost de peste 40 de grade Celsius toată săptămâna, au scăzut puțin abia vineri însă această scădere de temperatură avenit cu vânt puternic, răspândind flăcările în continuare.

The Attica wildfire is now approaching the city of Stamata.

If it crosses, the homes of the 3.500 residents will be in danger a municipality member told @BILD#Greecewildfires #Greece pic.twitter.com/Y6ywI0eghZ — Liana Spyropoulou (@LSpyropoulou) August 6, 2021

Operatorul de rețea electrică din Atena a anunțat întreruperi de energie în regiunea înconjurătoare pentru a se asigura că nu vor exista întreruperi majore în Grecia continentală.

În Gytheio, în sudul Peloponezului, o navă de pază de coastă a salvat 10 persoane de pe o plajă, în timp ce un incendiu a izbucnit acolo. Localnicii au făcut apeluri disperate avioanelor venite pentru a stinge incendiile.

Mai mult ajutor străin era pe drum, Elveția trimițând trei elicoptere, alăturându-se altor țări, inclusiv Franța, Cipru, Israel, Suedia și Ucraina, care au trimis pompieri și bombardiere cu apă, a spus ministrul protecției civile.

Marina SUA trimitea o aeronavă de recunoaștere aeriană P-8 pentru a sprijini eforturile de stingere a incendiilor.

În Peloponez, unde pompierii au salvat Olimpia Antică de un incendiu săptămâna aceasta, flăcările au lăsat în urmă pământ ars și animale moarte.

„O catastrofă”, a spus fermierul Marinos Anastopoulos. "Incendiul a venit în jurul prânzului, cu vânturi agitate, iar casele au fost arse, o mulțime de animale au fost arse până la moarte. Iepuri, oi, câini, orice."