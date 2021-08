Norvegia anulează ajutorul financiar acordat Ungariei din lipsa unui acord de manageriat

Protest pentru libertatea presei in Budapesta, Ungaria

Norvegia a anunțat vineri că nu va acorda asistență financiară Ungariei pentru că nu a ajuns la un acord cu Budapesta cu privire la identitatea managerului independent responsabil cu distribuirea fondurilor în cadrul societății civile, potrivit AFP.Regatul scandinav nu este membru al Uniunii Europene (UE), dar este strâns legat de acesta prin Spațiul Economic European (SEE). Ca atare, plătește ajutor țărilor din Europa de Est care sunt membre ale UE, cu scopul de a șterge inegalitățile de pe continent.Aproximativ 220 milioane EUR au fost puse la bătaie de Norvegia și, într-o măsură mult mai mică, de Islanda și Liechtenstein - alți membri ai SEE - în beneficiul Ungariei în perioada 2014-2021, inclusiv peste 100 de milioane de coroane pentru societatea civilă - care poate fi critică pentru putere."Țările donatoare și Ungaria nu au reușit să cadă de acord asupra modului în care ar trebui gestionate finanțările societății civile", a declarat ministerul norvegian de externe într-un comunicat."Ca urmare, nu va fi acordată finanțare Ungariei pentru implementarea programelor în perioada actuală și Ungaria pierde accesul la aproximativ 2,3 miliarde de coroane", a spus el.În timp ce autoritățile maghiare au fost de acord că fondurile destinate societății civile din țară ar trebui să fie gestionate de un administrator independent, acestea nu au fost de acord cu omologii lor norvegieni cu privire la alegerea administratorului în cauză, a explicat ministerul."Operatorul de finanțare al societății civile este responsabil pentru gestionarea a peste 100 milioane DKK în finanțare și trebuie să se asigure că această finanțare este utilizată pentru a consolida societatea civilă, pentru a promova cetățenia activă și pentru a sprijini cetățenii și grupurile vulnerabile", a declarat ministrul Ine Eriksen Søreide."Țările donatoare trebuie să se asigure că este selectat cel mai bun candidat pentru această sarcină. Nu am ajuns la un acord cu Ungaria cu privire la acest punct", a adăugat ea, citată în declarație.La fel ca Polonia, Ungaria suveranistului Viktor Orban este criticată în mod regulat de partenerii săi din UE pentru reformele sale acuzate în special de subminarea independenței judecătorilor și a drepturilor persoanelor LGBT."Se vede din ce în ce mai mult că atât statul de drept, cât și democrația și drepturile fundamentale ale omului sunt supuse unei presiuni mari în Ungaria. Există atacuri total inacceptabile împotriva minorităților", a argumentat Eriksen Søreideg.La 9 iulie, Oslo a anunțat o creștere a sprijinului său financiar pentru societatea civilă și formarea judecătorilor din Polonia.