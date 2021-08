Afganistan: Povestea eroică a femeii guvernator care înrolează luptători împotriva talibanilor / „Oamenii noștri și-au vândut vacile și oile pentru a cumpăra arme”

„Rolul eroic al milițiilor populare”

Amintiri foarte dureroase de sub dominația talibană



„Femeilor li se va interzice orice oportunitate educațională și tinerii noștri vor fi lipsiți de un loc de muncă”, prezice ea, în timp ce se pregătea în biroul său alături de liderii ei de miliție pentru următoarea bătălie care va urma..





În această țară foarte patriarhală și conservatoare, doamna Mazari, una dintre puținele femei guvernatoare de district, are misiunea de a recruta oameni pregătiți să lupte împotriva talibanilor.„Patria mea (...), îmi sacrific viața”, declamă cântecul. În aceste zile, guvernatorul nu cere altceva de la electoratul ei.Talibanii au capturat vaste zone rurale în ultimele trei luni într-o ofensivă lansată după retragerea aproape completă a forțelor internaționale, prezente de 20 de ani în Afganistan.În multe locuri, cu modul de viață tradițional, sosirea talibanilor, cu opiniile lor fundamentaliste, nu a schimbat modul în care trăiesc oamenii. Dar în Charkint, un cartier montan și izolat, la aproximativ 75 km sud-est de Mazar-i-Sharif, marele oraș din nord, miza este mai mare.La 39 de ani, prima femeie guvernatoare a regiunii a avut de luptat chiar înainte ca acest conflict să ajungă în districtul ei.„Din punct de vedere social, oamenii nu erau pregătiți să accepte un lider feminin”, a declarat Mazari pentru AFP, cu capul acoperit cu un șal decorat cu modele în formă de fluture și cu ochii ascunși în spatele ochelarilor mari de soare.Ea este, de asemenea, membru al comunității Hazara, în cea mai mare parte șiită, persecutată de multă vreme de extremiștii sunniți într-o țară sfâșiată de războaiele etnice și religioase.Hazarii au fost adesea ținta atacurilor talibanilor și a grupului Stat Islamic, care îi consideră eretici, cel mai recent în luna mai, în Kabul, unde peste 80 de persoane, majoritatea elevi de liceu, au fost uciși în bombardamentul unei școli.Jumătate din districtul Charkint se află deja sub controlul talibanilor. Prin urmare, Mazari își petrece cea mai mare parte a timpului încercând să recruteze luptători pentru a apăra zone care nu au căzut încă în mâinile insurgenților.Sute de locuitori - fermieri, ciobani, muncitori - au aderat la cauza sa, acceptând deseori să piardă totul în acest război.„Oamenii noștri nu aveau arme, dar și-au vândut vacile, oile și chiar pământul pentru a le cumpăra”, explică ea. „Sunt pe prima linie zi și noapte, nu primesc nicio plată sau recunoaștere”.Potrivit șefului poliției de district, Sayed Nazir, singurul motiv pentru care talibanii nu au pus mâna pe district este din cauza acestei miliții populare."Succesul nostru se datorează sprijinului oamenilor", a spus el, șchiopătând după ce a suferit recent o rană la picior în timpul luptei împotriva talibanilor.Mazari a reușit până acum să recruteze aproximativ 600 de combatanți, care completează forțele de securitate convenționale ale districtului.Sayed Munawar, un fermier în vârstă de 53 de ani, este unul dintre ei. „Eram artizani și muncitori înainte ca aceștia să ne atace satele”, a spus el într-un avanpost condus de polițiști și voluntari.„Au luat un sat din apropiere și au furat covoare și bunuri (...) Am fost obligați să cumpărăm arme și muniție”, adaugă el.Faiz Mohammad, în vârstă de 21 de ani, a luat o pauză de la studiile sale în științe politice pentru a lua arma în mână împotriva talibanilor. Până acum încă trei luni, el nu văzuse niciodată frontul. Dar de atunci a purtat trei bătălii.„Cea mai violentă luptă a avut loc acum trei nopți, când a trebuit să respingem șapte atacuri”, a spus el, încă îmbrăcat în haine civile și ascultând melancolic muzică Hazara pe un telefon mobil chinezesc ieftin.În Charkint, sătenii încă mai au amintiri foarte dureroase despre cum era viața sub talibani, când aceștia din urmă erau la putere între 1996 și 2001 și și-au impus versiunea ultra-riguroasă a legii islamice.Dna Mazari știe foarte bine că, dacă vor reveni la putere, nu vor tolera niciodată o femeie în poziția ei.Sub talibani, femeilor li s-a interzis să iasă fără un șofer de sex masculin și să muncească, iar fetelor să meargă la școală. Femeile acuzate de crime precum adulterul au fost biciuite și ucise cu pietre.