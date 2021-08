Aleksei Navalnîi vizitat pentru prima oară de soție în închisoare: "Omul iubit este alături. Întinzi mâna şi îl atingi şi pari puţin surprinsă că nimeni nu încearcă să te oprească”

"Am stat puţin în închisoare. Atât de tare!", scrie Iulia Navalnaia (45 de ani) pe Instagram, postând o poză cu ea.Navalnaia, care de la sosirea în ianuarie în Rusia, îşi vede pentru prima oară soţul atât de aproape, de obicei având ocazia să-l vadă doar în cuşca cu grilaje din tribunale sau după geamul închisorii, a descris astfel întâlnirea: "Apoi este adus un bărbat slab, bronzat şi zâmbind, într-o salopetă de puşcărie. Ne-am petrecut timpul în apartamentul de vizită, prevăzut cu bucătărie", spune ea."Omul iubit este alături. Întinzi mâna şi îl atingi şi pari puţin surprinsă că nimeni nu încearcă să te oprească", scrie mai departe Navalnaia, care spune că i-a adus soţului ei în închisoare o oală de borş cu ştevie şi o pungă cu vişine, conform postării sale de pe Instagram."Totul este foarte decent (în aceste camere de vizită) din penitenciarul Pokrov, arată ca un hotel de două stele, sunt chiar şi tablouri pe pereţi", potrivit ei.Aleksei Navalnîi (45 de ani), unul dintre cei mai virulenţi critici ai Kremlinului din tabăra opoziţiei ruse, se află în închisoare din iarnă. El a fost arestat la 16 ianuarie, pe un aeroport din Moscova, la sosirea din Germania, unde primise îngrijiri medicale, după ce în luna august 2020 fusese otrăvit cu agent neurotoxic de tip Noviciok, de uz militar, după cum au stabilit trei laboratoare europene, recunoscute de Organizaţia pentru Interzicerea Armelor Chimice (OIAC).La scurt timp după reţinerea sa, Navalnîi a fost condamnat la trei ani şi jumătate de închisoare pentru încălcarea termenilor unei sentinţe cu suspendare într-un dosar datând din 2014, întrucât în perioada în care se afla în Germania - după externarea de la clinica Charite din Berlin - nu s-a prezentat la secţia de poliţie în persoană, în faţa unui ofiţer de probaţiune de două ori pe lună.Sentinţa a fost criticată la nivel internaţional, ca fiind motivată politic. Din noua sentinţă i-au fost scăzute 10 luni în care el s-a aflat în arest la domiciliu, în cadrul primului proces, astfel pedeapsa reducându-i-se la doi ani şi opt luni.Descriind despărţirea de soţul ei, Iulia Navalnaia spune: "După trei zile, totul ia sfârşit, soţul este din nou îmbrăcat în salopetă de puşcăriaş şi dus". În acel moment, ea spune că şi-ar dori să nu-l lase să fie luat, dar "singura armă pe care o am este oala de borş goală", adaugă Iulia Navalnaia. Cu toate acestea, "sunt foarte bucuroasă că am ajuns în sfârşit să am o întâlnire cu Aleksei, iar el vă transmite salutări călduroase tuturor", îşi încheie ea mesajul de pe Istagram.