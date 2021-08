Trump încearcă să blocheze trimiterea declarațiilor sale fiscale la Congres

Donald Trump a denunțat „informații false” și a asigurat că a „plătit o mulțime de impozite” fără să ofere mai multe detalii.



1. Cât de bogat este el cu adevărat?

2. Cui îi datorează bani?

3. Are legături rusești?

4. Există o legătură cu crima organizată?

5. A plătit taxe?

6. Donează pentru acțiuni caritabile?

„Președintele Comitetului a invocat suficiente motive pentru solicitarea informațiilor fiscale ale fostului președinte”, spune decizia, care este cea mai recentă evoluție într-o luptă de doi ani între administrația Trump și președintele Comitetului Richard Neal peste declarațiile fiscale ale omului de afaceri miliardar.În timp ce avocații lui Trump se vor lupta fără îndoială cu hotărârea Departamentului de Justiție, șansele Congresului să pună mâna pe actele lui Trump au crescut.Ceea ce înseamnă că, după șase ani sau scuze, întârzieri și obstrucții, unele dintre cele mai presante întrebări despre punctele forte și punctele slabe ale lui Trump ar putea fi dezvăluite.Nu există nicio îndoială că Trump este mai puțin bogat decât spune public. Dar cât de puțin mai bogat? Forbes spune că Trump are o avere de 2,4 miliarde de dolari, ceea ce îl face să fie cea mai bogată 1.299 persoană din lume. De ce conteaza? Ei bine, Trump și-a concentrat întreaga campanie pe ideea că s-a descurcat extrem de bine pentru el în lumea afacerilor și că ar putea face același lucru și pentru America. "Am o valoare netă totală de 8,73 miliarde de dolari", a spus el în 2015. "Nu fac asta ca să mă laud. Fac asta pentru a arăta că este genul de gândire de care are nevoie țara noastră".Știm - datorită dezvăluirilor făcute de New York Times că Trump a împrumutat sute de milioane de dolari, iar aceste datorii vor fi scadente în următorii câțiva ani. Dar cui îi datorează toți acei bani?Având în vedere tot ce știm despre ceea ce s-a întâmplat în 2016 - rușii au organizat o campanie complexă și coordonată pentru a se amesteca în alegeri pentru a-l ajuta pe Trump și a o doborî pe Hillary Clinton - au existat de multă vreme întrebări dacă Trump are legături financiare cu Rusia. Așa cum a sugerat George Will în iulie 2016: „Poate că încă un motiv pentru care nu îi vedem declarațiile fiscale este că este profund implicat în relațiile cu oligarhii ruși și cu alții. Fie că este bun, rău sau indiferent, este probabil o presupunere rezonabilă".Nu, nu este o glumă. De fapt, în timpul campaniei din 2016, nu unul, ci doi republicani proeminenți au sugerat că impozitele lui Trump ar putea dezvălui legăturile sale cu Cosa Nostra. „Au existat mai multe rapoarte mass-media despre relațiile de afaceri ale lui Donald cu Mafia”, a declarat senatorul de Texas Ted Cruz în februarie 2016. „Poate că impozitele sale arată că acele relații de afaceri sunt mult mai extinse decât s-a raportat”.Mitt Romney a atins, de asemenea, potențialele legături ale lui Trump cu Mafia într-o postare pe Facebook din mai 2016 - menționând: „Deși nu este o circumstanță probabilă, potențialul de asocieri nepotrivite ascunse cu entități străine, organizații criminale sau alte grupuri neplăcute este pur și simplu un risc prea mare pentru cineva care caută să devină comandant-șef."Datorită publicației The New York Times știm foarte multe din acest răspuns. „Domnul Trump nu a plătit impozite federale pe venit în 11 din cei 18 ani pe care The Times i-a examinat”, a scris ziarul în septembrie 2020.„În 2017, după ce a devenit președinte, factura sa fiscală a fost de doar 750 de dolari”. În urma raportului Times privind impozitele lui Trump, un avocat al președintelui de atunci a spus acest lucru: „În ultimul deceniu, președintele Trump a plătit zeci de milioane de dolari în impozite personale guvernului federal, inclusiv plata unor milioane în impozite personale de când și-a anunțat candidatura în 2015." Deci, care este adevărul?Oamenii cu averi similare lui Trump - presupunând că este de fapt un miliardar - oferă de obicei sume considerabile actelor de caritate. „Domnul Trump este generos atât cu banii, cât și cu timpul”, a spus un purtător de cuvânt al lui Trump în toamna anului 2016. „A oferit milioane de dolari pentru a-și finanța Fundația și o multitudine de alte cauze caritabile”. Deci, din nou, care este adevărul? (