Meghan Markle a împlinit 40 de ani / Ducesa de Sussex, felicitată de Regina Elisabeta a II-a și de alți membri ai familiei regale britanice - FOTO

Regina Elisabeta a II-a s-a aflat printre membrii familiei regale britanice care i-au urat "La mulţi ani!" ducesei de Sussex, Meghan Markle, cu ocazia împlinirii vârstei de 40 de ani pe 4 august, informează Yahoo.com și Agerpres.

Meghan îşi va sărbători ziua la Montecito, California, unde locuieşte împreună cu prinţul Harry şi cu cei doi copii ai lor, Archie şi Lilibet.

Cu această ocazie, contul oficial de Twitter al reginei Elisabeta a II-a a distribuit mai multe poze cu Meghan şi i-a urat "La mulţi ani!".

\uD83C\uDF88 Wishing The Duchess of Sussex a very Happy Birthday today! pic.twitter.com/xvrRH4sEwX