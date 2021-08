VIDEO Noapte de infern în suburbiile Atenei: locuințe în flăcări și mii de persoane evacuate din cauza incendiilor / Cluburile de echitație au dat drumul cailor pentru a fugi din calea flăcărilor

Our best area on fire with 43c temps. \uD83D\uDC69‍\uD83D\uDE92\uD83D\uDD25\uD83D\uDC69‍\uD83D\uDE92. Athens Tatoi area. pic.twitter.com/SEk5NfNiPb — J.Markos (@MarkosJimmy) August 3, 2021

„Locuințe în flăcări"

Peste 500 de pompieri s-au luptat cu flăcările la poalele Muntelui Parnitha după căderea nopții, aceștia fiind ajutați de 9 elicoptere, 7 aeronave și 305 polițiști desfășurați într-o zonă puternic împădurită din zona suburbiilor Varympopi și Adames.„Este o zi dificilă pentru țară, am avut 81 de incendii forestiere în ultimele 24 de ore din cauza condițiilor meteorologice extreme”, le-a declarat reporterilor Nikos Hardalias, adjunctul ministrului pentru protecția civilă.Incendiile au fost alimentate în ultimele zile de temperaturile de peste 40 de grade Celsius și vânturi.Incendiul din nordul Atenei a avut 3 fronturi principale în localitățile Varympopi, Adames și Thrakomakedones, dând foc la locuințe și mașini și forțând locuitorii să fugă pentru a-și salva viața.Autoritățile au evacuat bunurile de valoare din fosta reședință regală Tatoi aflată în apropiere și serviciul de protecție civilă le-a ordonat rezidenților Satului Olimpic să își părăsească locuințele.Mai devreme în cursul zilei au fost evacuați copiii dintr-o tabără de vară și rezidenților din Varympopi, Adames și Thrakomakedones li s-a ordonat să își părăsească locuințele aflate la aproximativ 20 de kilometri nord de centrul Atenei.Unii au rămas însă pentru a încerca să își apere casele cu furtunurile de grădină. Explozii au fost auzite după ce incendiul a mistuit un număr necunoscut de locuințe. Cluburile de echitație au eliberat caii pentru a fugi de foc.Premierul Kyriakos Mitsotakis a vizitat centrul de comandament al pompierilor care coordona eforturile de a ține sub control și stinge incendiile izbucnite și în Peninsula Peloponez și pe insulele Evia și Kos.„Toate resursele avute la dispoziție au fost desfășurate în lupta de pe fronturi multiple”, a declarat cancelaria premierului într-un comunicat, adăugând că „în aceste vremuri dificile prioritatea este de a proteja viețile omenești”.În Atena rețeaua de energie electrică a fost parțial avariată, punând în pericol furnizarea de electricitate în unele zone ale regiunii metropolitane.„Zeci de locuințe sunt în flăcări”, a declarat pentru Open T Michalis Vrettos, viceprimarul regiunii Acharnes, în timp ce nori de fum gros se ridicau în spatele său.Incendiile au perturbat circulația trenurilor și au forțat autoritățile să închidă o porțiune a unui drum național.Vecina Greciei, Turcia, s-a confruntat marți la rândul ei cu a șaptea zi consecutivă de incendii izbucnite în apropierea unora dintre cele mai populare destinații turistice ale sale în contextul valului canicular sever care a cuprins mai multe regiuni din sudul Europei.