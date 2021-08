Guvernatorul New York-ului Andrew Cuomo a „hărțuit sexual” mai multe femei (procuror) / Cuomo neagă

Andrew Cuomo a câștigat popularitate pentru modul cum a luptat împotriva pandemiei coronavirusului, statul New York fiind epicentrul american în primăvara anului 2020, dar acuzațiile de hărțuire l-au tras în jos ulterior.





Guvernatorul New Yorkului neagă că „ar fi atins vreodată pe cineva în mod necorespunzător”

"Ancheta independentă a concluzionat că guvernatorul Andrew Cuomo a hărțuit sexual mai multe femei și, astfel, a încălcat legea federală și cea de stat", a declarat procurorul, adăugând că printre victime se numără și oficiali „vechi și actuali”.Raportul de investigație vorbește de gesturile nepotrivite ale lui Andrew Cuomo, „sărutări și îmbrățișări nedorite”, precum și „comentarii inadecvate”.Potrivit rezultatelor anchetei, guvernatorul și personalul său „au luat, de asemenea, măsuri de represalii împotriva a cel puțin unui angajat pentru că a depus mărturie”, se arată într-o declarație din cadrul parchetului."În cele din urmă, echipa guvernatorului a favorizat un mediu de lucru toxic care a făcut posibilă hărțuirea și o atmosferă de lucru ostilă", adaugă biroul.Întrebată dacă ar trebui să demisioneze, procurorul Letitiei James a adăugat: "Decizia este a guvernatorului statului New York. Raportul vorbește de la sine".Guvernatorul, care a negat acuzațiile atunci când au fost făcute publice, a fost audiat pe larg de anchetatori pe 17 iulie.Guvernatorul New York-ului, Andrew Cuomo, a declarat marți că „nu a atins niciodată pe cineva în mod necorespunzător și nici nu a făcut avansuri sexuale inadecvate”, după ce a fost publicat un raport în care e acuzat că a hărțuit sexual mai multe femei în ultimii ani.„Mai presus de toate, vreau să știți (...) că nu am atins niciodată pe cineva în mod necorespunzător și nici nu am făcut avansuri sexuale inadecvate”, a reacționat guvernatorul democrat în vârstă de 63 de ani.În timpul intervenției sale, el nu a menționat o posibilă demisie, parând să o excludă, în timp ce mai mulți din partidul său l-au chemat să-și părăsească funcțiile.