Ambițiosul program de guvernare al partidului Verzilor din Germania și unele măsuri climatice care ating la buzunar

Partidul Verzilor din Germania și-a prezentat „programul imediat de protecție a climei”, pentru eventualitatea participării la guvernare, după alegerile generale din 26 septembrie. Printre alte măsuri, dintre care unele vor atinge cetățeanul la buzunar, se prevede și un Minister pentru Protecția Climei. În luarea sa de cuvânt, co-președinta partidului și candidată la functia de cancelar, Annalena Baerbock, a atacat direct Uniunea CDU/CSU, partidul cancelarului Angela Merkel.

În cazul participării la guvernare, Verzii vor, „făcând uz de dreptul de veto”, să creeze un nou minister pentru protecția climei. Menirea acestuia ar fi să poată contracara legile neconforme cu acordul climatic de la Paris.

Ministerul e un punct-cheie al unui „program imediat de protecție climatică”, lung de șapte pagini, pe care Annalena Baerbock și co-liderul său de partid, Robert Habeck, l-au prezentat marți, în rezervația naturală Biesenthaler Becken , din nordul Berlinului. Potrivit lui Baerbock, programul se vrea „cel mai mare pachet climatic” pe care „această țară l-a văzut vreodată”.

Habeck a anunțat că e dispus la discuții și crearea de coaliții, fara sa eludeze însă spiritul concurenței politice: „Dacă vom auzi alte răspunsuri, de la alte partide, le vom asculta și le vom aprecia. Dacă sunt bune”.

Colega sa de partid a fost însă mai putin tolerantă și a atacat guvernul în funcție, spunând că legea privind protecția climei adoptată de guvernul federal nu ar conține nicio măsură reală. Acesta ar practica „metoda aruncării nisipului în ochii oamenilor: facem un pic de protecție climatică, dar de fapt nu se observă nimic”, a criticat Baerbock.

Sarcina secolului

Punctele esențiale ale „programului imediat” sunt deja prevăzute în programul electoral al Verzilor. Aceștia vor să accelereze semnificativ expansiunea energiei eoliene și solare. Eliminarea treptată a cărbunelui urmează să fie devansată, cu finalizare în 2030. Planificarea de până acum era de cel târziu pentru anul 2038. Investițiile în calea ferată, transportul public local și ciclism urmează să fie majorate, începând cu bugetul federal 2022.

Conform Acordului climatic de la Paris, încălzirea globală trebuie să fie limitată cu mult sub două grade în comparație cu era preindustrială și trebuie făcute eforturi în plus, pentru a opri la cel mult 1,5 grade, creșterea temperaturii. Prețul CO2 va fi inițial crescut la 60 de euro pe tonă. Încasarile în plus vor fi returnate cetățenilor prin „bani de energie” și o reducere a suprataxei pentru energia regenerabilă.

„Cu peste cinci ani în urmă, Germania s-a angajat să facă totul pentru a controla criza climatică și pentru a intra pe calea de 1,5 grade, a Acordului climatic de la Paris”, prevede programul imediat al partidului Die Grüne. „Însă țelurile mari se pot atinge numai dacă și faci ceva pentru ele”, a precizat Annalena Baerbock.

Depășirea crizei climatice este descrisă în „programul imediat” ca „sarcină a secolului”. „Pentru a nu pierde și mai mult timp, vrem să lansăm imediat un amplu program, cu inițiative legislative concrete, care să declanșeze un nou dinamism, să realizeze economii rapide și să identifice punctele nevralgice”.

Task-Force climatic

Pentru a raționaliza și accelera procesele de coordonare în cadrul ministerelor, o „grupă de lucru climatică” a guvernului federal trebuie să se întâlnească săptămânal, în primele 100 de zile ale unui prezumtiv nou guvern, împreună cu Verzii. Conducerea Task-Force-ului ar urma să revină viitorului Minister pentru Protecția Climei.

Energiile regenerabile reprezintă baza pentru o mai mare protecție a climei și o industrie competitivă. Cu toate acestea, extinderea folosirii lor se desfășoară în prezent mult prea încet, spun Verzii: „Avem nevoie, cât mai repede posibil, de mai multă energie electrică ecologică și ieftină, pentru a reduce emisiile dăunătoare climei, în special în sectoarele transporturi, industrie, încălzire”. De aceea, o „ofensivă de expansiune” a energiilor regenerabile ar trebui să înceapă imediat după alegerile federale.

Verzii vor să ridice salariul minim, prin lege, la doisprezece euro pe oră, „astfel încât în special persoanele cu venituri mici să nu fie copleșite de creșterea prețurilor la bunurile individuale, prin măsurile de protecția climei”. În plus, partidul pledează pentru o nouă indemnizație pentru munca pe termen scurt (Kurzarbeit), care ar permite companiilor să își mențină angajații în companie în etapele de transformare și să le ofere calificări durabile.

Potrivit „programului imediat”, se mai vrea crearea un fond de „bonusuri climatice”, destinat să-i sprijine pe toți aceia „pentru care calea către neutralitatea climei nu este ușor de gestionat financiar”. Scopul este de a sprijini material instalarea pompelor de căldură în locuințe, sau achiziționarea unui vehicul fără emisii.

În sondaje, Verzii se situează, de ceva vreme, pe locul doi în spatele Uniunii, cu aproximativ 20%. Prin urmare, este foarte probabil ca aceștia să fie implicați în discuții despre formarea unui guvern de coaliție, după alegerile generale din 26 septembrie.