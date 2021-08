VIDEO Incendii puternice în sudul Europei: În Turcia, focul amenință o centrală termică / În Grecia, flăcările se apropie de o zonă industrială din Atena / Traficul feroviar și rutier, blocat

Incendiile care devastează Turcia de o săptămână se apropiau marţi de o centrală termică, la Milas, în sudul ţării, mii de persoane continuau să fie evacuate din calea flăcărilor, care au ucis opt oameni, iar preşedintele turc Recep Tayyip Erdogan este criticat tot mai puternic din cauza felului în care gestionează situaţia, relatează AFP. În Grecia, un nou incendiu puternic izbucnit marți într-o suburbie a Atenei amenință o zonă industrială și perturbă traficul rutier și feroviar.

O centrală termică este amenințată de foc în Turcia

”Dacă nu vom putea opri incendiul pe cale aeriană (...), el se va îndrepta către centrala termică. Situaţia este foarte gravă”, a tras un semnal de alarmă luni seara primarul din Milas (sud) Muhammet Tokat, într-o înregistrare pe care a postat-o pe Twitter, potrivit News.ro.

Marţi focul nu era controlat şi a trecut, potrivit lui Muhammet Tokat, ”punctul critic”.

Temperaturi de peste 40 de grade Celsius

Turcia se confruntă cu cele mai grave incendii de cel puţin un deceniu, care devastează păduri şi terenuri agricole, dar şi zone locuite situate în zona de coastă la mările Mediterană şi Egee.

O echipă AFP a văzut în satul Marmaris, la Marea Egee, agricultori care îşi scoteau animalele din grajduri - cuprinse de flăcări - şi le mutau către o plajă, pentru a le feri de foc.

Turişti şi săteni îngroziţi au fost evacuaţi cu vaporul, în timp ce rafale de vânt violente şi căldura răspândeau flăcările.

Temperaturi de peste 40 de grade Celsius - în mai multe oraşe din Turcia - au cauzat o creştere-record a consumului de electricitate şi au condus la întreruperi ale alimentării cu curent electric luni în oraşe mari ca Ankara şi Istanbul.

Dintre cele 145 de incendii care au izbucnit într-o săptămână în întreaga ţară, nouă erau active în continuare.

Erdogan, criticat

Uniunea Europeană (UE) a trimis trei bombardiere cu apă - două din Spania şi unul din Croaţia -, pentru a ajuta Turcia să lupte împotriva acestor incendii.

Înainte ca UE să anunţe ajutorul, Turcia a împrumutat avioane din Rusia, Ucraina, Azerbaidjan şi Iran.

Însă Turcia resimte dur, de câţiva ani, consecinţele dispariţiei treptate a flotei sale de bombardiere cu apă, de tip Canadair.

Partidul Republican al Poporului (CHP, social-democrat), principalul partid din opoziţie, îi reproşează preşedintelui turc Recep Tayyip Erdogan faptul că a destructurat infrastructura unei organizaţii semipublice care deţinea, în trecut, bombardiere cu apă şi care era însărcinată cu lupta împotriva incendiilor.

”Voi plânge de furie”, a scris pe Twitter Muhammet Tokat, care a cerut, în numeroase intervenţii televizate, ca un bombardier cu appă să fie trimis la Milas, însă în zadar.

This was the video message Mayor of Milas Muhammet Tokat released via his twitter account.

The mayor said he requested planes to support his ground teams before sunset.

The evacuation had already started but the mayor hoped for a plane/planes to be sent .

Alas, they never came. https://t.co/OgIxqW7x7t