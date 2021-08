Imagini ireale la Atena: Acropole pustie, fără turiști din cauza valului de căldură excepțional

Pe strada Dionisie Areopagitu, la poalele stâncii sacre, în mod normal aglomerată de turiști în acest sezon, puțini sunt cei care, cu pălării pe cap, înfruntă temperaturile arzătoare din acest început de august.Mercurul s-a apropiat de 40 de grade luni la prânz, când ultimii vizitatori s-au grăbit în spatele porților Acropolei, înainte ca ușile să se închidă.Numai câteva note de lire scapă, provin de la un muzician de stradă care se protejează de caniculă la umbra unei clădiri. Se așteaptă maxime de 43 de grade în Atena și 45 de grade în alte părți ale Greciei.Acropola a fost închisă luni între orele 12:00 și 17:00, dar turiștii vor găsi ușile închise de marți la toate siturile arheologice în aer liber din Grecia, după-amiaza până vineri, a declarat ministerul culturii.În cântecul cicalelor, o mână de turiști se plimbă la umbra măslinilor de lângă Acropole și încă încearcă să intre pe situl Patrimoniului Mondial al UNESCO. „Păcat, vom aștepta până seara asta pentru a ne întoarce acolo”, a spus Frank Meyer, un turist german care s-a întors în fața porților.„Vom găsi altceva de făcut între timp”, adaugă el, dezamăgit.La câțiva pași distanță, Muzeul Acropolei, o nouă destinație populară, aer condiționat și călătorii în timp promițătoare. Aproximativ o sută de oameni, avântându-se cu mijloacele la îndemână, așteaptă în fața intrării, sub un soare aprins.„Oh, Doamne”, exclamă Mary Cooper, venită din Anglia cu niște prieteni. „Nu ne așteptam să fie atât de aglomerat”, a spus ea. După câteva secunde de gândire, grupul încă decide să se așeze la coadă.La câțiva metri de intrarea râvnită, un bărbat se repede în mulțime, cu sticle de apă în mână pentru a se alătura familiei sale, cu fruntea sclipind de sudoare."Este o alegere din păcate nepotrivită să venim la muzeu acum. Am fi făcut-o oricum, dar din moment ce Acropola este închisă, am decis să o facem acum", mărturisește Mathieu Rodriguez, un turist francez blocat la coadă timp de douăzeci de minute.De joi, Grecia trece printr-o perioadă caniculară care se așteaptă să atingă maximul luni și marți și să dureze până joi.„Ne confruntăm cu cel mai grav val de căldură din 1987”, a avertizat premierul Kyriakos Mitsotakis, îndemnându-i pe greci să „limiteze consumul de energie electrică” pentru a evita întreruperea curentului.În iulie 1987, un val de căldură a ucis peste o mie de oameni, din cauza lipsei de aer condiționat și a poluării aerului.Sub efectul soarelui arzător, mai multe incendii au izbucnit în Grecia weekend-ul trecut, fără a provoca victime, în special pe insula Rhodos și în nord-vestul Peloponezului. Aceste două incendii au fost stopate și limitate luni, dar pompierii încă încercau să le controleze.