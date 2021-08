Palmă primită de președintele mexican Manuel Lopez Obrador: doar 7% din alegători s-au prezentat la referendumul său „anticorupție”, aspru criticat de juriști

Mexicanii au votat duminică la un referendum național cu privire la investigarea și punerea sub acuzare a foștilor președinți ai țării pentru presupuse fapte de corupție.Pentru a trece, referendumul trebuie să întrunească un cvorum de 40% din alegătorii cu drept de vot însă duminică după-amiaza acesta părea să suscite un interes scăzut din partea locuitorilor țării, potrivit Deutsche Welle Întrebarea propusă de președintele Lopez Obrador în legătură cu cei 5 predecesori ai săi - Carlos Salinas, Ernesto Zedillo, Vicente Fox, Felipe Calderon, și Enrique Pena Nieto - ale căror mandate s-au întins între 1988 și 2018 a fost puternic criticată de experți juridici și politicienii de opoziție.Întrebarea exactă este: „Sunteți de acord că pot fi desfășurate acțiunile pertinente, în concordanță cu cadrul constituțional și legal, pentru a demara un proces de clarificare a deciziilor politice făcute în ultimii ani, menite să garanteze justiția și drepturile potențialelor victime?”.„Nici măcar avocații nu o înțeleg”, a declarat analista Paula Sofia Vazquez pentru Associated Press.Inițial Lopez Obrador formulase o întrebare mai directă însă aceasta a fost puternic criticată. Curtea Supremă a Mexicului a modificat în cele din urmă întrebarea în favoarea formulării mai ambigue.Luis Carlos Ugalde, fostul președinte al Institutului Electoral Național, a declarat la rândul său că dacă procurorii au dovezi împotriva foștilor președinți „nu ai nevoie de oameni să îți spună da sau nu”.În cele din urmă doar 7% din mexicanii cu drept de vot s-au prezentat la referendum, cu mult sub pragul de 40% necesar pentru validarea sa.Scrutinul a fost amplu perceput ca un exercițiu de imagine al lui Lopez Obrador care, după 3 ani de mandat, nu are realizări notabile în combaterea corupției, marea promisiune a campaniei sale electorale.