Explozia din Beirut la 1 an de zile după: O cronică a coborârii în iad: De la „Elveția Orientului Mijlociu” la un stat eșuat

Văzând imaginile ciupercii de pe cer deasupra Beirutului, este dificil să nu facem o paralelă cu bombardamentele atomice americane de la Hiroshima și Nagasaki în 1945.













„Viața noastră s-a oprit în momentul exploziei”

"Înainte de explozie, prăbușirea economică începuse deja. Aceștia sunt aceiași oameni care sunt responsabili pentru toate acestea. Trebuie să fie răspunzători (...)".











Guvernul Diab a demisionat la câteva zile după explozie, dar continuă să desfășoare activități de zi cu zi.





Stat eșuat

Apoi, prăbușirea economică care continuă să se înrăutățească, cu o scădere dramatică a lirei libaneze, dar și restricții bancare draconice fără precedent care îi obligă pe salvatori să facă coadă pentru a spera să-și acceseze banii.





Cozile se formează tot timpul în fața benzinăriilor iar întreruperile de electricitate insuportabile în miez de vară sunt la ordinea zilei, afectând până și aeroportul internațional din Beirut, unde sosesc expatriații libanezi cu valize umplute cu medicamente care au devenit imposibil de găsit.



Spitalele avertizează asupra unui dezastru de sănătate.



Simbolul acestei mizeri, clădirea Electricității Libanului, eviscerată de explozie, se află încă în întuneric aproape total noaptea.



O aparență de normalitate a revenit în acest district din Mar Mikhaïl, unde magazinele și barurile s-au redeschis. Dar autoritățile nu au făcut nimic, sau foarte puțin, pentru a ajuta populațiile afectate și pentru a reconstrui un oraș distrus, lăsând o armată de tineri voluntari și ONG-uri să curețe dărâmăturile.















În ciuda lucrărilor, cele mai afectate cartiere, care găzduiesc muzee, galerii de artă și piese de patrimoniu, încă mai poartă cicatricile acestui eveniment traumatic.



„Toată lumea pe care o cunosc are probleme cu somnul și se luptă zilnic, agățându-se de ceea ce a mai rămas”, spune Rima Rantisi. „În fiecare zi ne trezim cu ceva mai rău decât cu o zi înainte”.



Laudat anterior ca „Elveția Orientului Mijlociu”, Libanul combină astăzi toate atributele unui stat eșuat. Și cei care au cunoscut războiul civil spun adesea că actuala criză este mai gravă.



"Administrat de proști"



Bernard Hage povestește acest declin în desenele sale animate de presă.



„Imaginați-vă un spital de boli mintale slab echipat condus de nebuni”, scrie pe coperta din spate a unei cărți publicate recent.



„Văd cu adevărat o distopie, este singurul cuvânt pe care îl am pentru a descrie Libanul (...) Este cel mai rău coșmar al tău și nu ai niciun control”, spune artistul cunoscut sub numele de „Art of Boo”.



Dar, ca mulți activiști ai societății civile, el nu a renunțat total la speranță.













Solidaritatea în urma tragediei ne-a amintit că pulsul „revoluției” din 2019 încă bătea.



Candidații anti-putere au câștigat alegerile sindicale și unii chiar visează la o surpriză în alegerile legislative programate pentru 2022.



Dar, confruntat cu o clasă politică neclintită, Bernard Hage se bazează mai ales pe anchetă pentru a vedea în cele din urmă un lider după gratii.



"Dacă această explozie este capabilă să doboare chiar și una, ar putea fi începutul unei serii. Ar fi primul domino care ar prăbuși sistemul".



