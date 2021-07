Declaraţiile fiscale ale fostului preşedinte Trump trebuie să fie predate Congresului de către fisc (Departamentul pentru Justiţie)

Biroul pentru Consiliere Juridică al Departamentului pentru Justiţie a afirmat într-o opinie scrisă că Comisia pentru legislaţie financiară (Ways and Means Committee) din Congres a făcut o solicitare, în scop legislativ, pentru a vedea declaraţiile fiscale ale lui Trump. Obiecitvul este de a analiza modul în care IRS auditează declaraţiile fiscale ale preşedinţilor. Conform legislaţiei federale, comisiile din Congres care se ocupă de impozite au un ”drept larg” de a obţine informaţii despre contribuabili de la Departamentul Trezoreriei, de care aparţine IRS, a menţionat anunţul.Statutul în cauză nu este ambiguu: ”La cererea scrisă a preşedintelui uneia dintre cele trei comisii fiscale ale Congresului, secretarul ”va furniza informaţiile fiscale solicitate de comisie”, se spune în opinie.Potrivit acesteia, informaţiile fiscale ale oficialilor din Executiv, care includ şi preşedinţii, ar trebui să fie refuzate unei comisii fiscale din Congres ”numai în circumstanţe excepţionale”, atunci când această solicitare ”nu are un scop legislativ legitim”.Decizia vine la mai mult de un an după ce Curtea Supremă a SUA a declarat că declaraţiile fiscale ale lui Trump şi alte dosare financiare trebuiau predate de către contabilii săi de multă vreme către procurorul districtului Manhattan Cyrus Vance Jr., în urma unei citaţii emise ca parte a unei anchete penale. Organizaţia Trump şi directorul său financiar Allen Weisselberg au fost acuzaţi de Vance, pe 1 iulie, de infracţiuni legate de folosirea unui presupus sistem, începând din 2005, pentru a evita plata impozitelor pentru beneficii acordate directorului financiar şi altor directori de top.Trump a întrerupt un precedent vechi de mai multe decenii, atât în calitate de candidat la preşedinţie, cât şi ca ocupant al Casei Albe, refuzând să-şi publice în mod voluntar declaraţiile privind impozitele pe venit. El a susţinut că declaraţiile sale au fost auditate de IRS, dar nu există nicio interdicţie ca contribuabilii să elibereze declaraţiile lor către public chiar şi atunci când aceste declaraţii sunt auditate.Preşedintele Camerei Reprezentanţilor, Nancy Pelosi, Democrată din California, a declarat în legătură cu anunţul Departamentului de Justiţie: ”Astăzi, administraţia Biden a obţinut o victorie pentru statul de drept, întrucât răspunde interesului public respectând cererea preşedintelui [Richard] Neal pentru declaraţiile fiscale ale lui Donald Trump. În calitate de preşedintă, în numele Camerei Reprezentanţilor, îl apreciez pe preşedintele Neal pentru căutarea sa demnă a adevărului şi Departamentul de Justiţie al Administraţiei Biden pentru respectarea legii”, a spus Pelosi.Aceasta a adăugat că ”accesul la declaraţiile fiscale ale fostului preşedinte Trump este o chestiune de securitate naţională. Poporul american merită să cunoască conflictele sale de interese tulburătoare şi subminarea securităţii şi democraţiei noastre, ca preşedinte”.