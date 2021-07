VIDEO Furtunile puternice au făcut ravagii și în Italia, cauzând inundații și alunecări de teren

Intense mudslides and floods swept through northern Italy after extreme weather gripped the region. More than 60 people were rescued in the towns near Lake Como, but no deaths or injuries were reported. pic.twitter.com/Em84LFQ4oe — CBS News (@CBSNews) July 28, 2021

Heavy floods in Italy



This is the climate crisis unravelling. No place is "safe" any more.

Torrential rain brought floods and landslides to communities on the banks of Italy's Lake Como on Tuesday, causing debris to cover the lake.

These were the extraordinary scenes in Italy as torrential rains triggered floods across Lake Como.



As the rest of Europe experience similar disasters, it's a stark reminder that climate change is making weather more extreme across the globe.

În provincia Varese, la est de Lacul Maggiore, pompierii au fost solicitaţi să intervină la 40 de incidente, au precizat miercuri forţele de intervenţie italiene. Ploile abundente au provocat alunecări de teren şi inundaţii în regiune.În imaginile publicate pe reţelele de socializare apar valuri de moloz şi noroi care blochează automobile şi pătrund în locuinţe.Preşedintele Lombardiei, regiune grav afectată de furtuni, a cerut instituirea stării de urgenţă pentru mai multe provincii, printre care Varese, Como şi Lecco.Pompierii din provincia Como au fost mobilizaţi marţi la peste 100 de intervenţii în urma inundaţiilor şi a alunecărilor de teren.Drumurile din regiune au fost parţial blocate, iar oamenii au rămas izolaţi în locuinţe.Furtunile au provocat totodată ravagii în regiunile Veneto şi Friuli-Veneţia Giulia.Autoritatea de protecţie civilă a sporit nivelul de alertă pentru ziua de joi, în extremitatea nordică a Lombardiei, unde sunt preconizate furtuni severe.Din fericire autoritățile italiene nu au raportat nicio victimă până în prezent.Inundațiile din nordul Italiei vin după cele devastatoare ce au avut loc mai devreme în cursul lunii iulie în Belgia, Olanda și Germania