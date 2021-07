Muncitorii care săpau o fântână au descoperit o comoară fabuloasă: un filon de safir în valoare de 100 de milioane de dolari, cel mai mare din lume

Sri Lanka este cunoscută pentru safirele sale

Descoperirea norocoasă a fost făcută în orașul Ratnapura din sudul țării, acesta fiind cunoscut în Sri Lanka drept „orașul pietrelor prețioase”.Filonul, care a fost numit „Safirul întâmplării fericite”, are o lungime de aproape 100 de centimetri și o lățime de 71 de centimetri.Gamage, negustorul de pietre prețioase în curtea căruia a fost făcută descoperirea, a refuzat să își dea numele complet dar a relatat pentru BBC că i-a luat peste un an să spele filonul, să analizeze puritatea acestuia și să îl certifice în mod oficial.„Persoana care săpa fântâna ne-a alertat cu privire la niște pietre rare”, a relatat acesta, adăugând că „mai târziu, am dat peste acest specimen uriaș”.Gamage, care provinde dintr-o familie ce face afaceri cu pietre prețioase de 3 generații, afirmă că și-a dat seama că descoperirea ar putea valora o sumă astronomică după ce bucăți de safire de înaltă calitate continuau să se desprindă din filon în timp ce curăța impuritățile acestuia.Filonul de safir a fost evaluat la 100 de milioane de dolari, potrivit BBC.„Nu am văzut niciodată un specimen atât de mare. Cel mai probabil s-a format în urmă cu aproximativ 400 de milioane de ani”, a declarat Gamini Zoysa, un specialist în pietre prețioase, pentru BBC.Valoarea totală a comerțului cu pietre prețioase și bijuterii se ridică la în jur de 550 de milioane de dolari anual în Sri Lanka, ceea ce înseamnă că filonul descoperit în curtea lui Gamage valorează în jur de o cincime din această sumă.Țara din sud-estul Asiei este cunoscută pentru descoperirile de pietre prețioase, alte safire albastre mari fiind găsite aici.Printre acestea se numără „Blue Belle of Asia”, un safir de 392 de carate care a fost vândut la o licitație pentru 17,5 milioane de dolari și „Steaua Indiei”, un safir de 563 de carate care în prezent este expus la Muzeul American de Istorie Naturală din New York.O organizație a bijutierilor din Sri Lanka a declarat pentru BBC în 2011 că safirul de 12 carate al inelului de logodnă al ducesei Kate Middleton provine probabil din minele din Sri Lanka.