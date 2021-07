Preţurile cafelei au atins cel mai ridicat nivel din ultimii şase ani, din cauza îngheţului care pune în pericol culturile din Brazilia

Valul de frig este al doilea şoc meteorologic care a lovit în ultimele luni fermierii din Brazilia, cel mai mare producător de cafea din lume, existând riscul creşterii preţurilor cafelei la nivel mondial. Înainte de îngheţ a avut loc o secetă care a afectat producţia în 2021.Comercianţii sunt îngrijoraţi de perspectiva unei alte recolte slabe peste un an şi au împins preţul contractelor futures pentru boabele arabica până la 2,08 dolari uncia, cel mai înalt nivel atins la New York de la sfârşitul anului 2014. Preţul contractelor futures pentru cafea au crescut cu 30% în iulie şi aproape s-au dublat în ultimul an, punând capăt unei lungi perioade de preţuri mici, care i-a determinat pe mulţi fermieri să-şi abandoneze culturile.Creşterea preţurilor provocată de îngheţ este una dintre o serie de mişcări bruşte de pe pieţele de mărfuri cauzate de vremea extremă sau neobişnuită.Preţurile cherestelei au crescut săptămâna trecută, când incendiile din pădure care au izbucnit au ameninţat o parte din aprovizionarea cu lemn a SUA.Inundaţiile din nord-vestul Europei au perturbat fluxul de mărfuri, cum ar fi livrarea de substanţe chimice de-a lungul râului Rin.Frigul din Texas a dus la o creştere a preţurilor la gazele naturale şi la energie electrică în februarie.