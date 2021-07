Grecia oferă o recompensă pentru informații legate de uciderea lui Kostis, faimoasa focă a insulei Alonissos

Banii au fost strânşi de Fundaţia Thalassa (10.000 de euro), Attica Publications, The TOC (5.000 de euro) şi Organisation for the Study and Protection of the Mediterranean Seal (MOm) - 3.000 de euro.Oricine are informaţii care pot duce la arestarea făptaşului/ făptaşei poate contacta biroul MOm (tel. 2105222888) sau prin intermediul site-ului ONG-ului.Una dintre focile emblematice de pe insula grecească Alonissos, Kostis, a fost ucisă cu harponul sâmbătă, un act care a provocat indignare printre locuitorii şi apărătorii mediului , a anunţat MOm.Animalul „a fost ucis de la distanţă cu un harpon”, a precizat pe Facebook organizaţia, care acţionează pentru protejarea acestei specii ameninţate în Marea Mediterană.ONG-ul a precizat pentru AFP că foca mascul a fost găsită pe când era pui, în 2018, de locuitorii din Folegandros, localitate din Insulele Ciclade, foarte slăbită în urma trecerii uraganului Zorbas.„Vestea a fost primită cu multă durere şi nu doar de membrii ONG-ului, care au avut grijă de Kostis mai multe luni, dar şi pentru toţi rezidenţii şi vizitatorii din Alonissos care au avut şansa de a o admira pe Kostis pe aproape”, a adăugat MOm în mesajul său.