Hong Kong: Un fost ospătar, prima persoană trimisă în judecată sub legea securității impuse de China, a fost găsit vinovat de terorism și răzvrătire

Tong Ying-kit, un fost ospătar în vârstă de 24 de ani, a pledat nevinovat față de acuzațiile care i s-au adus. Sentința acestuia s-ar putea întinde de la câțiva ani de închisoare la detenție pe viață.Acesta a fost pus sub acuzare în legătură cu un incident care a avut loc pe 1 iulie 2020, la mai puțin de 24 de ore după adoptarea legii securității naționale în contextul în care mii de locuitori ai fostei colonii britanice au ieșit pe străzi pentru a protesta și au fost întâmpinați de o prezență puternică a forțelor de ordine.Tong a fost găsit vinovat de terorism pentru că ar fi intrat cu motocicleta sa în trei polițiști de intervenție și de sedițiune pentru că a fluturat un steag cu sloganul „Eliberarea Hong Kong-ului, revoluția vremurilor noastre”, despre care procurorii afirmă că are caracter separatist.Judecătorul de caz a motivat sentința afirmând că Tong „a comis activități teroriste care au provocat sau au intenționat să provoace un rău grav asupra societății” din cauza convingerilor sale politice.Avocații bărbatului au susținut că este imposibil de demonstrat că acesta incita la sedițiune doar prin folosirea sloganului respectiv și că nu există nicio dovadă că clientul lor a intrat intenționat în polițiști ci că a încercat să evite coliziunea.Verdictul a fost condamnat imediat de Amnesty International care l-a catalogat drept „începutul sfârșitului pentru libertatea de exprimare din Hong Kong”.Impusă de Beijing cu binecuvântarea conducerii Hong Kong-ului, legea securității naționale pedepsește ceea ce China consideră drept „subversiune, sedițiune, terorism și colaborarea cu puteri străine” Legea a fost amplu criticată în Occident din cauza faptului că are un limbaj neclar și interpretabil, criminalizează acțiuni nevinovate și va fi folosită pentru a suprima opoziția.Cel puțin 128 de persoane au fost arestate sub noua lege până în prezent, peste jumătate din acestea fiind trimise în judecată.