Cum l-a surprins pe Jeff Bezos cel mai tânăr călător spațial: ”A trecut mult timp de când nu am mai auzit pe cineva spunând asta”

Tânărul olandez care a devenit cel mai tânăr călător spațial săptămâna aceasta l-a surprins pe miliardarul Jeff Bezos în timpul zborului spunându-i că nu a comandat niciodată nimic de pe Amazon.com, relatează Reuters.

Oliver Daemen, un student la fizică în vârstă de 18 ani, l-a acompaniat pe Bezos, pe fratele acestuia Mark Bezos și pe aviatoarea Wally Funk (82 de ani) - cea mai în vârstă persoană care a ajuns în spațiu - într-o călătorie de 10 minute dincolo de atmosfera Pământului.

Averea lui Bezos, acum în vârstă de 57 de ani, se ridică la aproape 202 miliarde de dolari, potrivit Forbes și toate astea datorită Amazon, pe care a fondat-o. Blue Origin a fost finanțată prin banii produși și de vânzarea acțiunilor prin și de la Amazaon.

"I-am spus lui Jeff că, de fapt, nu am cumpărat niciodată ceva de la Amazon", a spus vineri Daemen pentru Reuters într-un interviu pe aeroportul Schiphol din Amsterdam. "Și el a fost ceva de genul," oh, wow, a trecut mult timp de când nu am mai auzit pe cineva spunând asta”.

Daemen, care a fost ales după ce un alt candidat care a oferit 28 de milioane de dolari pentru călătorie a anulat în ultimul moment, a aflat că se va alătura zborului în timpul unei vacanțe în familie în Italia.

”Au sunat și au spus: Mai ești interesat? și am zis 'Da! Da! Da!'”, a spus el.

Daemen a visat la călătorii spațiale încă de când era copil și a urmărit dezvoltarea fiecărei companii de explorare spațială precum Blue Origin și a obținut licența de pilot la o vârstă fragedă.

„Nu am plătit nici pe departe 28 de milioane de dolari, dar ei m-au ales pentru că eram cel mai tânăr și eram și pilot și știam deja destul de multe despre asta”.

Ping-pong în spațiu

"Nu cred că mi-am dat seama până nu am fost în rachetă:" wow, se întâmplă cu adevărat "", a spus el. „A fost scopul meu suprem, ultim ... dar nu am crezut niciodată că va fi atât de curând”.

Echipajul a primit două zile de antrenament de siguranță, dar nimic foarte greu, a spus Daemen, care poate fi văzut într-o filmare a călătoriei aruncând mingi de ping-pong în imponderabilitate cu Jeff Bezos.

"A fost super mișto. Este atât de ciudată imponderabilitatea. A fost mai ușor decât mă așteptasem. Era ca și cum ai fi în apă."

Daemen, care urmează să înceapă în septembrie cursurile la Universitatea Utrecht, a spus că nu este sigur ce vrea să facă mai târziu în viață, dar va lua în considerare în mod serios o carieră în călătoriile spațiale.

Întrebat cum a fost să călătorească cu nava-rachetă cu un miliardar, el a răspuns cu un zâmbet larg: „Au fost super amuzanți și toți cu picioarele pe pământ, oricât de amuzant ar putea suna”.



Citește și:

VIDEO Ce au făcut Jeff Bezos și ceilalți pasageri în interiorul capsulei Blue Origin cât timp se aflau în spațiu