Șeful Statului Major American îl considera pe unul dintre consilierii apropiați ai lui Trump un „Rasputin” care îi „șoptea mereu la ureche idei diabolice” (carte)

Milley le-ar fi mărturisit apropiaților săi antipatia față de Stephen Miller , consilier pentru politici și responsabil de scrierea discursurilor lui Trump, potrivit unui pasaj din cartea „I Alone Can Fix It: Donald J. Trump's Catastrophic Final Year” scrisă de jurnaliștii Carol Leonnig și Phillip Rucker de la Washington Post.Generalul american l-a comparat pe Miller cu călugărul rus Grigori Rasputin, poreclit „Călugărul Nebun și notoriu datorită influenței pe care o exercita asupra ultimului țar al Rusiei, Nicolae al II-lea, și familiei sale.Potrivit lui Leonnig și Rucker, tensiunea dintre Milley și Miller a crescut în timpul protestelor Black Lives Matter ce au cuprins Statele Unite vara trecută după uciderea lui George Floyd de către poliția din Minneapolis.Cartea oferă detalii despre un schimb aprins de replici între cei doi bărbați, Milley pierzându-și cumpătul când Miller i-a cerut lui Trump să folosească armata pentru a suprima protestele.„Domnule președinte, trebuie să arătați forță. Ei dau foc țării”, ar fi spus Miller în timpul unei întâlniri din Biroul Oval. Potrivit cărții, Milley s-a întors de pe scaun și a urlat la consilierul fostului președinte republican:„Stephen, taci naibii din gură! Nimeni nu dă foc țării!”.Incidentul a fost descris și într-o altă carte despre ultimele zile ale administrației Trump, „Frankly, We Did Win This Election: The Inside Story of How Trump Lost”, care afirmă de asemenea că Trump ar fi vrut ca armata să-i bată și împuște pe protestatarii BLM Fostul președinte republican a negat că a discutat vreodată cu Milley despre folosirea armatei împotriva protestatarilor.„În pofida faptului că Alegerile Prezidențiale din 2020 au fost Aranjate și Furate și, în pofida faptului că numeroase persoane, inclusiv din exterior, spuneau că ar trebui să desfășor Armata, nu am luat deloc în considerare ideea”, a afirmat Trump într-un comunicat remis presei pe 16 iulie.Trump l-a mai atacat pe șeful Statului Major și cu privire la o problemă separată.Răspunzând într-un comunicat detaliat informațiilor potrivit cărora Milley era îngrijorat că ar putea încerca o lovitură de stat, Trump a notat că „nu este fan al loviturilor de stat” și că, și dacă ar fi, „nu ar vrea să dea una cu Gen. Mark Milley”.