Barbaţii contribuie mai mult la poluare în comparaţie cu femeile (studiu)

Cea mai semnificativă diferenţă a fost observată în privinţa sumelor alocate de bărbaţi pentru combustibil.Potrivit cercetătorilor, diferenţele de gen în ceea ce priveşte emisiile au fost puţin studiate şi ar trebui luate în calcul în cadrul acţiunilor pentru combaterea crizei climatice.În cadrul analizei, au fost comparaţi bărbaţi şi femei singure din Suedia şi s-a constatat că alimentele şi concediile au contribuit la peste jumătate din cantitatea totală de emisii, în cazul ambelor sexe.Oamenii de ştiinţă au notat că înlocuirea consumului de carne şi a produselor lactate cu alimente pe bază de plante şi utilizarea trenului în concedii în locul avionului sau a maşinii reduc emisiile oamenilor cu 40%.„Credem că este important să se ia în considerare diferenţa dintre bărbaţi şi femei în procesul de elaborare a politicilor”, a declarat Annika Carlsson Kanyama de la compania de cercetare Ecoloop din Suedia, care a condus studiul.Cercetarea, publicată în Journal for Industrial Ecology , nu a luat în considerare combustibilul pentru autovehicule utilizate în desfăşurarea activităţii, precum taxiuri sau autospeciale.Cercetări anterioare au constatat că, în familiile cu o singură maşină, bărbaţii o foloseau mai des pentru a merge la muncă în comparaţie cu femeile, acestea din urmă fiind mai înclinate să utilizeze transportul public.Concediile au reprezentat aproximativ o treime din emisii, atât în cazul bărbaţilor, cât şi al femeilor. „Este mult mai mult decât mă aşteptam”, a spus Carlsson Kanyama.Un studiu din 2017 a constatat că cel mai mare impact pe care îl pot avea oamenii în lupta contra schimbărilor climatice este acela de a avea cu un copil mai puţin, urmat de neutilizarea unei maşini şi evitarea deplasării cu avionul.Studiile din 2010 şi 2012 au demonstrat că bărbaţii cheltuie mai mult pentru energie şi consumă mai multă carne decât femeile, ambele contribuind la un nivel mai mare de emisii. Pactul Verde European a fost criticat săptămâna trecută pentru că nu a inclus intersecţia dintre gen şi mediu.„Criza climatică este una dintre provocările cheie ale vremurilor noastre şi afectează bărbaţii şi femeile în mod cu totul diferit”, a declarat ministrul austriac al Mediului, Leonore Gewessler. „De exemplu, majoritatea persoanelor afectate de sărăcia energetică sunt femei. Prin urmare, este crucial să fie integrate în ecuaţie diferenţele de gen dacă dorim să dezvoltăm soluţii şi o transformare funcţională pentru toată lumea”, a adăugat ea.„În cel mai bun caz, politicile Pactului Verde European nu iau în considerare diferenţele de gen şi, în cel mai rău caz, extind inegalităţile de gen”, a declarat Nadege Lharaig de la Biroul European de Mediu, care a publicat, vineri, raportul intitulat „Why the European Green Deal needs ecofeminism” („De ce are nevoie Pactul Verde European de ecofeminism”).Datele incluse în analiza privind cheltuielile au fost din 2012, cele mai recente disponibile. Potrivit lui Carlsson Kanyama, este puţin probabil ca acestea să se fi modificat suficient de mult în prezent pentru a schimba concluziile generale.