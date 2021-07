Facebook, condamnată în Austria pentru nerespectarea drepturilor utilizatorilor săi / Curtea Constituțională a țării va sesiza CJUE

Curtea Supremă a Austriei a estimat că Max Schrems, un cunoscut militant pentru protecţia datelor, nu a obţinut din partea gigantului digital „toate datele brute şi informaţiile cruciale, precum baza juridică care ar permite prelucrarea datelor sale”, potrivit organizaţiei cu sediul la Viena.Justiţia austriacă a condamnat Facebook la plata a 500 de euro reclamantului şi a acceptat să sesizeze pentru prima dată Curţii de Justiţie a Uniunii Europene (CJUE) în legătură cu respectarea de către Facebook a cadrului juridic european în ceea ce priveşte utilizarea datelor clienţilor.„Este (un pas) enorm”, a comentat în legătură cu acest din urmă aspect Max Schrems. El se află în fruntea unei echipe de jurişti, în condiţiile în care asociaţia sa a lansat o serie de plângeri pentru a forţa companiile digitale să respecte viaţa privată a utilizatorilor.ONG-ul NOYB (None of your business; Nu este treaba voastră), fondat în 2018, are drept scop protejarea vieţii private în online în faţa GAFA (Google, Amazon, Facebook, Apple).În luna mai, organizaţia a somat peste 500 de site-uri în Europa, cu privire la utilizarea de către ele a informărilor referitoare la cookies, foarte contestate.Max Schrems combate de peste zece ani practicile Silicon Valley despre care afirmă că ignoră „deliberat” legislația europeană precum Reglementarea Europeană privind Datele Personale (GDPR).